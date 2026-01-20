SJTA: ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଅଶୋଭନୀୟ AI ଭିଡିଓ ମାମଲା; ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ

SJTA Files Complaint: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି 'vishvrajcreation' ନାମକ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଭଳି କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ବା AI (Artificial Intelligence) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି 'vishvrajcreation' ନାମକ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିରୋଧରେ ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, 'vishvrajcreation' ନାମକ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ କିଛି AI-ଜନିତ ଫଟୋ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରତିମା ଉପରେ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ଷୀର ଢଳାଯାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶଙ୍ଖ ଓ ଚକ୍ର ଧାରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ କୃତ୍ରିମ ସମୁଦ୍ରର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ରୀତିନୀତି ଓ ପରମ୍ପରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ମାନ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ ହେମନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଏତଲାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ, ଏଭଳି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଓ ଅସମ୍ମାନଜନକ ବିଷୟବସ୍ତୁ କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଏହା ଧାର୍ମିକ ସଦଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଗାଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି (SJTMC) ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଇନରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସଂଶୋଧନ କରି ଏହାକୁ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଭାବେ ଗଣ୍ୟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ, AI ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବତାଙ୍କ ରୂପକୁ ବିକୃତ କରିବାର ଏହା ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଘଟଣା।