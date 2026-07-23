Bahuda Yatra 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା,ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ...

Bahuda Yatra 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା। ଏ-ନେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ସିଂହଦ୍ୱାର (ସିଂହଦ୍ୱାର)ଦେଇ ସାଧାରଣ ପ୍ରବେଶ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ ଟାରୁ ବନ୍ଦ ରହିବ। କାହିଁକିନା,ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ଏବଂ ବାହୁଡାଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ।
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ମନ୍ଦିରର ଶୋଧ (ଶୁଦ୍ଧିକରଣ) ଏବଂ ତିନି ଠା ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାରୋହକୁ ସହଜରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏବଂ ବାକି ବାହୁଡା ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ କୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ସେପଟେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁ ସୁରୁଖୁରରେ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଢ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।