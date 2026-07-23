Add Zee Business As A Preferred Source
App

Bahuda Yatra 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା,ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ...

Bahuda Yatra 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା। ଏ-ନେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 23, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:27 PM IST
Bahuda Yatra 2026: ଆସନ୍ତାକାଲି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା,ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ...
Image Credit: ଆସନ୍ତାକାଲି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
COVID 19: ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଲା କି କୋଭିଡ୍?ତିନି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ!
COVID 191 hr ago
2
road accident2 hrs ago
3
Minister Gokulananda Mallick2 hrs ago
4
Ollywood6:49 AM IST
5
dearness allowance6:22 AM IST