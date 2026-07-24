/Bahuda Yatra 2026: ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା: ଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ

ପୁରୀ: ଆଜି ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ନବଦିନାତ୍ମକ ଲୀଳା ସମାପ୍ତ କରି ଆଜି ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଓ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ବାହୁଡ଼ିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦିଆଯାଇଛି।
ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦଶମୀ ତିଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଧାମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବେ। ରଥଯାତ୍ରା ପରି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପହଣ୍ଡି, ଛେରା ପହଁରା ଓ ରଥଟଣା ଭଳି ସମସ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨ଟାରୁ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟାରୁ ତିନି ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ 'ହରିବୋଲ' ଓ 'ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ' ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ରଥଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଗଡ଼ିବ।
ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ଏକ ବିଶେଷ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ମାଉସୀ ମାଆ ମନ୍ଦିର। ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଅଧବାଟରେ ମାଉସୀ ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ରଥ ଅଟକିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଡ଼ ପିଠା ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯିବ। ଏହି ନୀତିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାର ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା, ପାନୀୟ ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ତେବେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ପାଣିପାଗ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପୁରୀ ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଦିନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବିହାର ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ। ବିଶେଷକରି ୨୫ ଜୁଲାଇରୁ ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ।
ଭକ୍ତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଏହି ମହାପର୍ବକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି। ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ଉତ୍ସାହରେ କୌଣସି ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଉପରେ।