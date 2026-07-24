Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Ratha Yatra
  • /Bahuda Yatra 2026: ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା: ଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ

Bahuda Yatra 2026: ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା: ଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ

ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଦଶମୀ ତିଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଧାମ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିବେ। ରଥଯାତ୍ରା ପରି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ପହଣ୍ଡି, ଛେରା ପହଁରା ଓ ରଥଟଣା ଭଳି ସମସ୍ତ ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 24, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:11 AM IST
Bahuda Yatra 2026: ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା: ଗୁଣ୍ଡିଚାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତେ
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ପେପର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ PM ମୋଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ବାର୍ତ୍ତା, ଦୋଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ କଠୋର ଦଣ୍ଡ
PM Modi on Paper Leak58 min ago
2
weather report1 hr ago
3
sonam wangchuk news1 hr ago
4
bahuda yatraJul 23
5
Mahanadi Water DisputeJul 23