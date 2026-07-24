Add Zee Business As A Preferred Source
App

Bahuda Yatra 2026: ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇ ଜଣେ ମୃତ

Bahuda Yatra 2026: ଆଜି ପବିତ୍ର ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଘଟଣ। ପୁଣି ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 24, 2026, 11:02 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:02 PM IST
Bahuda Yatra 2026: ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇ ଜଣେ ମୃତ
Image Credit: ହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଘଟିଛି ଅଘଟଣ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Ravneet Singh Bittu Resigns: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରବନୀତ୍ ସିଂ ବିଟ୍ଟୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା
Ravneet Singh Bittu Resigns39 min ago
2
top 10 news today1 hr ago
3
NEET-UG 2026 Paper Leak1 hr ago
4
Odisha vigilance2 hrs ago
5
road accident3 hrs ago