Bahuda Yatra 2026: ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇ ଜଣେ ମୃତ

Bahuda Yatra 2026: ଆଜି ପବିତ୍ର ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଘଟିଛି ଏକ ଅଘଟଣ। ପୁଣି ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି କଟକର ଅବିରାମ ଦାସ (୫୭)। ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ 'ଦର୍ପଦଳନ' ରଥ ଟାଣିବା ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଚେତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଆରପିଏଫ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ,ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଅଭିରାମ ଦାସଙ୍କ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା।
ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି । ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଏହି ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହା ତୃତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ, ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ, ରଥ ଟାଣିବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଦୁଇଜଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।