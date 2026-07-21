Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Ratha Yatra
  • /Bahuda Yatra 2026: ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ; ଆଜି ହେବ ତିନି ରଥର ଦକ୍ଷିଣମୋଡ଼

Bahuda Yatra 2026: ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ; ଆଜି ହେବ ତିନି ରଥର ଦକ୍ଷିଣମୋଡ଼

ପ୍ରଥମେ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବଦଳନ ରଥ, ପରେ ବଡ଼ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଏବଂ ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରୁ ଟଣାଯାଇ ଶରଧାବାଲିରେ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣମୋଡ଼ କରାଯିବ। ଏହି ଦକ୍ଷିଣମୋଡ଼ ପରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ତିନି ରଥ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 21, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:42 PM IST
Bahuda Yatra 2026: ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ; ଆଜି ହେବ ତିନି ରଥର ଦକ୍ଷିଣମୋଡ଼
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
PM Modi on Paper Leak: NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍‌ ବିବାଦରେ ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ...
PM Modi on Paper Leak1 hr ago
2
sonam wangchuk news1 hr ago
3
Odisha panchayat election2 hrs ago
4
Employment news3 hrs ago
5
Single check in process7:02 AM IST