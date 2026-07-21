/Bahuda Yatra 2026: ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ; ଆଜି ହେବ ତିନି ରଥର ଦକ୍ଷିଣମୋଡ଼

ପୁରୀ: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ପାରମ୍ପରିକ ହେରାପଞ୍ଚମୀ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଆଜି ତିନି ରଥର ଦକ୍ଷିଣମୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ନୀତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ଔପଚାରିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆହୁରି ବେଗବାନ ହୋଇଛି।
ଆଜି ସକାଳଧୂପ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀଜିଉମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ରଥକୁ ବିଜେ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ମା' ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବଦଳନ ରଥ, ପରେ ବଡ଼ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଏବଂ ଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରୁ ଟଣାଯାଇ ଶରଧାବାଲିରେ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣମୋଡ଼ କରାଯିବ। ଏହି ଦକ୍ଷିଣମୋଡ଼ ପରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଦିନ ତିନି ରଥ ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ।
ରଥ ଚାଳନାକୁ ସୁରୁଖୁରୁ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ଶଙ୍ଖ ଛକରୁ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲି ପକାଯାଇଛି, ଯାହା ରଥର ଗତିବିଧିକୁ ସହଜ କରିବ। ସେହିପରି ସେବାୟତ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେରାପଞ୍ଚମୀ ନୀତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭାବବିହ୍ୱଳ କରିଥିଲା। ପୌରାଣିକ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇବାରୁ ଅଭିମାନ ଓ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଏକ ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ସେ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏହି ନୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବସୂଚନା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଉପରେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫେରନ୍ତା ଯାତ୍ରାର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବାବେଳେ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶରେ ପୁଣିଥରେ ଉତ୍ସବମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି।