Add Zee Business As A Preferred Source
App

Bahuda Yatra 2026: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ !

ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jul 23, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:00 AM IST
Bahuda Yatra 2026: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ !

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Accident News: ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶିଲା ବରଯାତ୍ରୀ କାର୍, ୫ମୃତ
Accident News1 hr ago
2
vk pandian2 hrs ago
3
Salman KhanJul 22
4
Jagannath CultureJul 22
5
Top 10 newsJul 22