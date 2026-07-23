Bahuda Yatra 2026: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ !

Bahuda Yatra 2026: ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ । ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ । ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଶୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ।
ଜୟ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ନୀତି ବହୁଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଆସନ୍ତାକାଲି ତା. ୨୩.୦୭.୨୦୨୬ (ଗୁରୁବାର), ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଦିନ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୬.୦୦ ଘଟିକାଠାରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା…
— Arabinda K Padhee (@arvindpadhee) July 22, 2026
Jai Shree Jagannatha pic.twitter.com/sczd6X2sXr
— Shree Jagannatha Temple Office, Puri (@SJTA_Puri) July 22, 2026
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି । ଗତକାଲି ଶରଧାବାଲିରେ ତିନି ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ କରି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ତିନୋଟି ମହାନ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ କରିବାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଦକ୍ଷିଣି ମୋଡ଼ ପରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ଶରଧାବାଲିଠାରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ତିନି ରଥ।#Rathayatra2026 #JaiJagannatha #RathaJatra2026 #RathaYatra #ShreeJagannathaDhaam #Puri pic.twitter.com/tvxBH4nBMO
— Shree Jagannatha Temple, Puri (@JagannathaDhaam) July 22, 2026
ଚାରି ଚକିଆ ଯାନରେ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି କି?
ପବିତ୍ର ବାହୁଡା ଯାତ୍ରା ଓ ସୁନାବେଶ ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ କୋଣାର୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଆସୁଥିବା ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୁଟ୍ ଓ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରନ୍ତୁ।
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରବେଶ ଓ ଫେରିବା ମାର୍ଗ… pic.twitter.com/wBD3rO173d
— Odisha Police (@odisha_police) July 22, 2026