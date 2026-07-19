Banakalagi Ritual:ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ୬ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ

Banakalagi Ritual: ଆଜି ରାତିରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପବିତ୍ର ବନକଲାଗି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ରାତି ୯ଟାରୁ ଭୋର ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏହି କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ (SJTA) ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନକରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛି। ବନକଲାଗି ପୂଜା ସୁଗମ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମ୍ପରା ବନକଲାଗି, ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ରଙ୍ଗର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ଜଡିତ। ଏହି ପୂଜା ନବୀକରଣ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ କୃପାକୁ ପ୍ରତୀକ କରେ, ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ।
ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଦର୍ଶନ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏହି ଉତ୍ସବର ପବିତ୍ରତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏବଂ SJTA ଦ୍ୱାରା ଜାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି।