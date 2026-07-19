Add Zee Business As A Preferred Source
App

Banakalagi Ritual:ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ୬ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ

Banakalagi Ritual: ଆଜି ରାତିରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପବିତ୍ର ବନକଲାଗି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ରାତି ୯ଟାରୁ ଭୋର ୩ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ପୂଜା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏହି କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି।

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 19, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:04 PM IST
Banakalagi Ritual:ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ୬ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ
Image Credit: ଆଜି ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ୬ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hirakud Dam: ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଖୋଲିଲା ୪ ଗେଟ୍‌,ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି
Hirakud Dam1 hr ago
2
top 10 news today3 hrs ago
3
petrol diesel price today3:45 AM IST
4
FIFA World Cup final2:19 AM IST
5
Parliament Monsoon Session 20261:25 AM IST