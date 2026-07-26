Add Zee Business As A Preferred Source
App

Adhara Pana Ritual 2026: ତିନି ରଥରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଅଧରପଣା ହାଣ୍ଡି

Adhara Pana Ritual 2026: ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଛି ଘୋଷଯାତ୍ରା। (ରବିବାର) ଆଜି ଅଧରପଣା ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେଉଁଠି ଠାକୁରମାନେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରିବେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Jul 26, 2026, 11:01 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:01 PM IST
Adhara Pana Ritual 2026: ତିନି ରଥରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଅଧରପଣା ହାଣ୍ଡି
Image Credit: ତିନି ରଥରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଅଧରପଣା ହାଣ୍ଡି

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ଡ , ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ
top 10 news today49 min ago
2
CWG 20261 hr ago
3
PM Modi2 hrs ago
4
Mayurbhanj School Holiday3 hrs ago
5
Odisha news1:25 PM IST