Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Sambalpur
  • /ସମ୍ୱଲପୁରରେ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ଉତ୍ସାହ ଓ ମହକ ୨୦୨୬’ ଅନୁଷ୍ଠିତ

ସମ୍ୱଲପୁରରେ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ଉତ୍ସାହ ଓ ମହକ ୨୦୨୬’ ଅନୁଷ୍ଠିତ

ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ବଲପୁର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଏକାନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ମଞ୍ଚ ବୋଲି ମତପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Oct 23, 2026, 10:28 PM IST|Updated: Oct 23, 2026, 10:28 PM IST
ସମ୍ୱଲପୁରରେ ଶିଶୁ ମହୋତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ‘ଉତ୍ସାହ ଓ ମହକ ୨୦୨୬’ ଅନୁଷ୍ଠିତ
Image Credit: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ତଥା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ସହିତ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଓ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra is a seasoned media professional with more than 12 years of experience in the national media landscape. Having started his journey with Sambad, the state's number one daily newspaper, he transitioned to broadcast journalism with Kamyab TV. His career highlights include a pivotal role as a Programme Producer at Zee Media starting in 2016 and leading Odisha's digital operations for Network18 as Digital Head in 2022. Since 2023, he has been back with Zee Media, driving impactful content strategy.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିବ ୫୪ ହଜାର କୋଟି ପୁଞ୍ଜି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଛୁଟି ବାତିଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
2
3
4
5