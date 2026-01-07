AQI: କେଉଁଠୁ ହେଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ, କିଏ ବଢ଼ାଉଛି ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ବିଷ?, ୨୧ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ

Advertisement
କେଉଁଠୁ ହେଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ, କିଏ ବଢ଼ାଉଛି ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ବିଷ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ଓ କୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ହିଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନା ଆଉ କେଉଁ କାରକ ରହିଛି ଏଭଳି ଧୂଳିକଣାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି?

  • ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ବାୟୁ ମାନକ ପ୍ରଦକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା (ସିଏକ୍ୟୁଏମ୍‍)କୁ ଏଥିନେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଏ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ରଖିବାକୁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ, ସେହି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ତଠାନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେଉଁଠୁ ହେଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ, କିଏ ବଢ଼ାଉଛି ବାୟୁ ମଣ୍ଡଳରେ ବିଷ? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ଓ କୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି। ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ହିଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ନା ଆଉ କେଉଁ କାରକ ରହିଛି ଏଭଳି ଧୂଳିକଣାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି? କାରଣ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆଉ କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳ ବା ମେଟ୍ରୋରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଏହା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ କରିଲାଣି। ସ୍ୱଚ୍ଛା ପବନ ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି।

ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ତତ୍ପର ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ବାୟୁ ମାନକ ପ୍ରଦକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥା (ସିଏକ୍ୟୁଏମ୍‍)କୁ ଏଥିନେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଏ ନେଇ ରିପୋର୍ଟ ରଖିବାକୁ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ପ୍ରଦୂଷଣର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ, ସେହି ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ତଠାନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି।

ମଙ୍ଗଳବାରଦିନ ଏ ନେଇ କୋର୍ଟ ବିଚାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଓ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲା ବାଗଚି ସିଏକ୍ୟୁଏମ୍‍ ଏ ନେଇ ତ୍ପରତା ହୋଇ ସମସ୍ତ  କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ େଗାଟିଏ ଛାତ ତଳକୁ ଆଣୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ଏ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଏହାପରେ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ସମାଧାନର ରୀରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁ। ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ରୂପାୟନ କରାଯାଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବ୍ୟାହତ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯାଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଫଳ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି କୋର୍ଟ ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିଛି ଯାହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଗତି କରିଛି। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଏସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ଧାରାରେ ପରିଚାଳନା କରାଯିବ।

ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ଭାଟି ଏ ନେଇ ଦୁଇ ମାସ ସମୟ ମାଗିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ସମୟ ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା  ସିଏକ୍ୟୁଏମ୍‍କୁ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଜନା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।  ଏପରିକି ସିଏକ୍ୟୁଏମ୍‍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନେକ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି।

