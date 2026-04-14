Sarathi baba Video Viral: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବାବା ସାରଥୀ, ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ...

Sarathi baba: ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ସାରଥୀ ବା ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳ। ହିମାଳୟରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବାର ଫଟୋ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ତି 'ପାଣିବି ନେଲେ ବରଫ ହୋଇଯିବ ଚିନ୍ତାକର ପିଇବ କଣ ଖାଇବ କଣ ଶରୀର ଖାଲିରେ କେତେ ସମୟ ବସିପାରିବ। ଶୀତ ର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ବି ଶରୀର ଉପରେ ରଖିପାରିବନି ଯଦି ରଖିବ ତ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇ ପାର ବା କିଛି ବି ହୋଇଯାଇ ପାରେ ତେଣୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୃପା।
୨୦୧୫ରେ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଜେଲ୍ କୁ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କମିନି ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କ କ୍ରେଜ୍। ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଅନୋକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନିବା ସହ ଭଗବାନଙ୍କ ପରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ସତସଙ୍କ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳଙ୍କ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ବାରିମୂଳରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ନିଜ ଆଶ୍ରମ ଚଳାଇ ଆସୁଥିବା ବାବା ସାରଥୀଙ୍କର ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଶ୍ରମ ଏବେ (ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳ)ଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ଆଶ୍ରମ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଆଶ୍ରମ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସାରଥୀ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ପରେ ସିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥି ସହ ସାରଥୀ ବାବାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED) ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଶ୍ରମକୁ ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।
ତେବେ ବାବା ସାରଥୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ନାମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା, ମହିଳାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବା ଓ ତାଙ୍କ ସହ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ "ନକଲି ବାବା" ଠକେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଏହି ମାମଲା କିପରି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା?
ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୧୫ରେ, ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଅପରେସନରେ ସାରଥି ବାବାଙ୍କୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏକ ହୋଟେଲରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ତାଙ୍କ "ସନ୍ଥ" ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବାବା ଥିଲେ:
-ସାଧୁଙ୍କ ପୋଷାକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସାଧାରଣ ପୋଷାକରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲେ
-ଆମୀଷ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା
-ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇଥିଲା।
ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ:
ତଦନ୍ତ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ସାରଥି ବାବାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି:
୧. ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ:
ବାବା ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତଙ୍କଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତଦନ୍ତରେ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, କୋଟି କୋଟିର ଟଙ୍କାର ଜମିଜମା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା।
୨. ମହିଳାଙ୍କ ଶୋଷଣ:
କିଛି ମହିଳା ଭକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ "ସେବା" ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
୩. ଜମି ହଡ଼ପ ଏବଂ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ:
ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସରକାରୀ ଜମି ହଡ଼ପ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା।
ଗିରଫ ଏବଂ ତଦନ୍ତ:
ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିରୋଧ ପରେ, ପୋଲିସ ଅଗଷ୍ଟ ୮, ୨୦୧୫ରେ ସାରଥି ବାବାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ତଦନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ନିକଟତମ ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା।
କୋର୍ଟ ମାମଲା:
ପୋଲିସ ୨୦୧୫-୧୬ରେ ଏକ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା। ଜେଲରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ରହିବା ପରେ, ସାରଥି ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଜାମିନ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀନଅଦାଲତରେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଫଇସଲା କରିଛି।ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବାବା ସାରଥୀଙ୍କ କାଣ୍ଡକୁ ଆମେରିକାର ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଏପଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ଲୋକମାନେ ଟ୍ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି।
ତେବେ ସାରଥି ବାବା କାଣ୍ଡ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାମଲା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତିଫଳନ ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମାମଲା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ ପାଲଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଭଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚଲାଇଛନ୍ତି।