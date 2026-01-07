Suryavanshi World Record: ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଏକ ନିଆରା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ, ୧୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏପରି କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍

Suryavanshi World Record: ଭାରତୀୟ ଯୁବ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜ ବ୍ୟାଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ରନ ବର୍ଷା କରିଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଯୁବ ଏକଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଆଉ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
Vaibhav Suryavanshi World Record: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ହାସଲ କରି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକ ଅନନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି।
ଯୁବ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଶେଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଡ଼ି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
୬୩ ବଲ୍ ରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ
ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୪ ବଲ୍ ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ୬୩ ବଲ୍ ରେ ତାଙ୍କର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୭୪ ବଲ୍ ରେ ୯ ଚୌକା ଏବଂ ୧୦ ଛକା ମାରି ୧୨୭ ରନ୍ ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୧୭୧.୬୨ ଥିଲା। ଶତକ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ସେ ପୁଷ୍ପ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିଥିଲେ।
୬ଟି ଦେଶରେ ଶତକ ହାସଲ
ମାତ୍ର ୧୪ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୬ଟି ଦେଶରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଭାରତ, ୟୁଏଇ, କାତାର, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାରିଥିବା ଶତକ ତାଲିକା:
ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏଥର ସେ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ବହିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ବୈଭବ ୬୩ ବଲ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ବୈଭବ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏକଦିବସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଦୁଇଟି ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଛନ୍ତି।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ସିରିଜ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଖେଳିବ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବୋଲରମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବେ।
