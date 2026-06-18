Add Zee Business As A Preferred Source
App

FIFA 2026: Zee5 ସହିତ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବ ଭାରତ

'Z' ଭାରତରେ ଫୁଟବଲ୍ କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଏଥିସହ Zee5 ଆୟର ୧୫% ଫୁଟବଲ୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ।

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 18, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:37 PM IST
FIFA 2026: Zee5 ସହିତ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳିବ ଭାରତ

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ଆଇପିଏସ ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାର ନିଲମ୍ୱିତ, ୨ ଆଇଏଏସଙ୍କୁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news today41 min ago
2
Odia News1 hr ago
3
Weekly Horoscope1 hr ago
4
Health Minister Mukesh mahaling3 hrs ago
5
Odia News12:34 PM IST