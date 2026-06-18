FIFA 2026: Zee ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଭାରତରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ । Zee କେବଳ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସାରଣ କରୁନାହିଁ ବରଂ ଏହା ଦେଶରେ ଫୁଟବଲ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ରଖିଛି।
Zee ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ, Zee5 ସବସ୍କ୍ରିପସନରୁ ମିଳୁଥିବା ରାଜସ୍ୱର ୧୫% ଦେଶର ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ପୋଷଣ କରିବା ସହିତ ଭାରତରେ ଫୁଟବଲ୍ର ବିକାଶରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ପଦକ୍ଷେପରୁ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର କ୍ଷମତାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। Zee ନେଟୱାର୍କ ସର୍ବଦା କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଆସିଛି।
Zee ୨୦୩୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ FIFA ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିଛି । ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା FIFA ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। Zee ନେଟୱାର୍କ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଗତିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିଛି।
'Z' ଏବଂ Zee5 ରେ ଫୁଟବଲ୍ ଦର୍ଶକମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଫୁଟବଲ୍ କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଜାତୀୟ ଖେଳ ଭାବରେ ଉଭା ହେବା ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଭାରତକୁ ଖେଳରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱକପରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରୁଛି।