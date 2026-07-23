Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /India vs Zimbabwe T20I: ସେହି ମଇଦାନ, ସେହି ଅନ୍ଦାଜ... ନୀଳ ଜର୍ସିରେ ୧୫ ବର୍ଷର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଧମାକା,ଜିମ୍ବାୱେକୁ ...

India vs Zimbabwe T20I: ସେହି ମଇଦାନ, ସେହି ଅନ୍ଦାଜ... ନୀଳ ଜର୍ସିରେ ୧୫ ବର୍ଷର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଧମାକା,ଜିମ୍ବାୱେକୁ ...

Vaibhav Suryavanshi India vs Zimbabwe T20I: କମାଲ୍ ଦେଖାଇଲେ ୧୫ ବର୍ଷିୟ କ୍ରିକେଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ! ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ ସତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କେବଳ ୪, ୧୩ ଏବଂ ୧୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଜିମ୍ବାୱେର ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବୈଭବ ଚାରି ମାସ ପୂର୍ବେ ଫେବୃଆରୀ ୬, ୨୦୨୬ରେ ଏହି ସମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସମାନ ଫର୍ମରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Jul 23, 2026, 08:13 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 08:13 PM IST
India vs Zimbabwe T20I: ସେହି ମଇଦାନ, ସେହି ଅନ୍ଦାଜ... ନୀଳ ଜର୍ସିରେ ୧୫ ବର୍ଷର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଧମାକା,ଜିମ୍ବାୱେକୁ ...
Image Credit: ନୀଳ ଜର୍ସିରେ ୧୫ ବର୍ଷର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଧମାକା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Odisha +2 Second Merit List 2026: ଯୁକ୍ତ ୨ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେରିଟ୍‌ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ
Plus two Admission53 min ago
2
shree mandira1 hr ago
3
Bahuda Yatra 202610:57 AM IST
4
COVID 199:55 AM IST
5
road accident8:59 AM IST