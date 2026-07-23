/India vs Zimbabwe T20I: ସେହି ମଇଦାନ, ସେହି ଅନ୍ଦାଜ... ନୀଳ ଜର୍ସିରେ ୧୫ ବର୍ଷର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଧମାକା,ଜିମ୍ବାୱେକୁ ...

Vaibhav Suryavanshi India vs Zimbabwe T20I: କମାଲ୍ ଦେଖାଇଲେ ୧୫ ବର୍ଷିୟ କ୍ରିକେଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ! ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲେ ସତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ କେବଳ ୪, ୧୩ ଏବଂ ୧୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଜିମ୍ବାୱେର ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବୈଭବ ଚାରି ମାସ ପୂର୍ବେ ଫେବୃଆରୀ ୬, ୨୦୨୬ରେ ଏହି ସମାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସମାନ ଫର୍ମରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ।
ଫେବୃଆରୀ ୬ ତାରିଖର ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ୍, ଏକ ୫୦ ଓଭର ମ୍ୟାଚ୍। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଟି-୨୦ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ବୈଭବ ୭୫ ବଲ୍ ରେ ୧୮୦ ରନ୍ ର ଏକ ଐତିହାସିକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୧୫ ଚୌକା ଏବଂ ୧୫ ଛକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେହି ଫାଇନାଲ୍ କୁ ୬ ୱିକେଟ୍ ରେ ଜିତିଥିଲା।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ, ବୈଭବ ୧୮ ବଲ୍ ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚାରିଟି ଚୌକା ଏବଂ ଚାରିଟି ଛକା ବଳରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୯ତମ ବଲ୍ ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗିଥିଲା।
ବୈଭବ କେଉଁ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ?
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ୧୫ ବର୍ଷ ୧୧୮ ଦିନ ବୟସରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବୈଭବଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ନେପାଳର କୁଶଲ ମଲ୍ଲାଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା, ଯିଏ ୧୫ ବର୍ଷ ୩୪୦ ଦିନ ବୟସରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସବୁଠାରୁ କମ ବୟସ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ:
୧୫ ବର୍ଷ ୧୧୮ ଦିନ - ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
୧୫ ବର୍ଷ ୩୪୦ ଦିନ - କୁଶଲ ମଲ୍ଲା
୧୬ ବର୍ଷ ୫୬ ଦିନ - ଲୁଇସ୍ ବ୍ରୁଇସ୍
୧୬ ବର୍ଷ ୭୬ ଦିନ - କାଭିନ୍ ଚଢା
ଜିମ୍ବାୱେ ଭାରତକୁ ୧୨୬ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପିଛା କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୮ ଓଭରରେ ୨ ୱିକେଟ ହରାଇ ୮୭ ରନ କରିଛି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏତେ ଖାସ୍ ନଥିଲା। ସେ ମାତ୍ର ୧ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୈଭବ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ରନ୍ ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଓପନର ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଜରେ ଇଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଅଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଜୟର ବହୁତ ନିକଟତର ରହିଛି।
....