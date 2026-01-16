Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3076854
Zee OdishaOdisha Sportsଆରମ୍ଭ ହେଲା ୧୬ତମ ଓଡ଼ିଶା ଓପନ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର୍ସ ଚେସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ୨୦୨୬

ଆରମ୍ଭ ହେଲା ୧୬ତମ ଓଡ଼ିଶା ଓପନ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର୍ସ ଚେସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ୨୦୨୬

ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚେସ୍ ଫେଡେରେସନର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଇ-ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Jan 16, 2026, 08:18 PM IST

Trending Photos

ଆରମ୍ଭ ହେଲା ୧୬ତମ ଓଡ଼ିଶା ଓପନ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର୍ସ ଚେସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ୨୦୨୬

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସୋଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୧୬ତମ ଓଡ଼ିଶା ଓପନ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର୍ସ ଚେସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚେସ୍ ଫେଡେରେସନର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଇ-ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଏହି ଚେସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ୨୪, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।

ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉଦ୍‌ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଏ ରାଜୀବ ଶେଖର ସାହୁ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ର ସମ୍ପାଦକ ଦେବବ୍ରତ ଭଟ୍ଟ, ଇ-ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ମିତ୍ର, ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳାଦ୍ରିର ସଭାପତି ତଥା ଇ-ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉତ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ସୋଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାଷ୍ଟର ଏସ୍. ସତ୍ୟପ୍ରଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ପ୍ରଣୟ ଜେଠୀ (ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ) ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହାକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରିଥିଲେ।

ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ୧୪ଟି ଦେଶର ମୋଟ ୧,୦୫୩ ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ଖେଳାଳିମାନେ ଏ, ବି, ସି ଏବଂ ଡି ଭଳି ଚାରୋଟି ବର୍ଗରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଐତିହାସିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରାଜ୍ୟରେ ଚେସ୍‌ର ବଢୁଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

ପାଞ୍ଚଥରର କମନୱେଲଥ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର୍ ଅଭିଜିତ୍ ଗୁପ୍ତା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ୧୦ ଜଣ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର୍ ଏବଂ ୧୯ ଜଣ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାଷ୍ଟର୍ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

ଜାନୁଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚେସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଇ-ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ସୋଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଚେସ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଉଦ୍‌ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୋଟ ୪୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହଲ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀର୍ଷ ଖେଳଗୁଡ଼ିକର ସିଧାପ୍ରସାରଣ କରାଯାଉଛି।

Also Read- Gold Rate: ଖସିଲା ସୁନା ଦର, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ଦାମ ହେଲା ଏତିକି...

Also Read- ବିଂଝାରପୁର ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା, ମଇନ୍ଦା ଛକ ଏଟିଏମ ଲୁଟ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

sports news
ଆରମ୍ଭ ହେଲା ୧୬ତମ ଓଡ଼ିଶା ଓପନ୍ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର୍ସ ଚେସ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ୨୦୨୬
crime news
ବିଂଝାରପୁର ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା, ମଇନ୍ଦା ଛକ ଏଟିଏମ ଲୁଟ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ
Odisha Food Safety Officer Job
Odisha Food Safety Officer Job: ବାହାରିଲା ଫୁଡ୍ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର ଭାବେ ବମ୍ପର ନିଯୁକ୍ତି...ଦରମ
IndiGo
Indigo:ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟଣା, ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ DGCA କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା
uco bank recruitment
Bank Jobs: ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ, ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଦରମା