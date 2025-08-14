୧୧ ରୁ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ତୃତୀୟ ଅଖିଳ ଭାରତ ଟି-୧୦ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଚମ୍ପିୟନସିପ୍
Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 14, 2025, 06:40 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଟି ଟେନ୍ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଓଡ଼ିଶା "ଟି ଟେନ୍ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍" ଏବଂ "ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ"ର ସହଯୋଗରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ତୃତୀୟ ଟି-ଟେନ୍ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଚମ୍ପିୟନସିପ୍ ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ପ୍ରଥମ ଚମ୍ପିୟନସିପ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚମ୍ପିୟନସିପ୍ ଗୋଆରେ ଚମତ୍କାର ସଫଳତା ପରେ, ୧୧-୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ପୁରୀରେ ତୃତୀୟ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟି -ଟେନ୍ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଚମ୍ପିୟନସିପ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଅଛି।

ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ୨୫ଟି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ୨୫ଟି ପୁରୁଷ ଦଳ ଏବଂ ୬ ଜଣ ମହିଳା ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ୧୦ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦିବାରାତି ଖେଳ ହେବ । ଏହି ଚମ୍ପିୟନସିପ୍ ର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅମ୍ବାସଡ଼ର ରହିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳୀ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି । ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଦଳରେ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିବଙ୍ଗ, ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ବିହାର, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ହିମାଚଳ । ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଦଳରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବିଧର୍ଭା, ଗୋଆ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଉତ୍ତର କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟ ଭରତ, ପୂର୍ବାଞ୍ଜାଳ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ । ସେହିପରି ଗ୍ରୁପ୍ ସି ରେ ରହିଛନ୍ତି, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ହରିୟାଣା, ପଞ୍ଜାବ, ଛତିଶଗଡ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରାଦେଶ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ।

ଟି ଟେନ୍ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ଦଇତାପତି ଭବାନୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବ୍ରଜକିଶୋର ଦାଶଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଟ୍ରଫି, ଜର୍ସି ଏବଂ ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ଭିଡିଓ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପକରଣ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଏହି ଚମ୍ପିୟନସିପ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଖେଳାଳୀ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ରହିଥିବା କଥା କହିଥିଲେ ସଭାପତି ଭବାନୀ ଦାସ ମହାପାତ୍ର । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କୃତିର ମିଳନ ମଧ୍ୟ ହେବ । ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବନ୍ଧୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହାର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାନର ଭାରତ ପ୍ରଧାନ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ।

