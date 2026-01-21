IND vs NZ T20: ନାଗପୁର ଟି୨୦ରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା

Trending Photos
IND vs NZ T20: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନାଗପୁରର VCA ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଆଉ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୩୫ ବଲ୍ରେ ୮୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ପାଞ୍ଚଟି ଚୌକା ଏବଂ ଆଠଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହି ଇନିଂସ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ T20 ଇନିଂସରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲା।
୨୨ ବଲ୍ରେ ଧୂଆଁଧାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମାତ୍ର ୨୨ ବଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରି କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୩୦ ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ ଧାରା ସେଠାରେ ସୀମିତ ହୋଇନଥିଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ୫,୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ଏହି ରନ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ଦ୍ରୁତତମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲ୍, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ଏବଂ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ଙ୍କ ଭଳି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟରରେ ୨୮୯୮ ବଲ୍ ସାମ୍ନା କରି ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ୫୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲ ୨,୯୪୨ ବଲ୍, ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ୩,୧୨୭ ବଲ୍, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ ୩,୧୯୬ ବଲ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍ ୩,୨୩୯ ବଲ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୨୩୮ ରନ୍ କରିଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଇନିଂସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୁ ୧୦ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ୨ ବର୍ଷ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିଥିବା ଇଶାନ୍ ୮ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଇନିଂସ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ୧୦୦ ରନ୍ ପାର କରାଇଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିଜ୍ରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୩୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ରିଙ୍କୁ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ
ତା'ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ୧୬ ବଲ୍ ରେ ୨୫ ରନ୍ ର ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୧୧ତମ ଓଭରରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ୧୨ତମ ଓଭରରେ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ତା'ପରେ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ୧୪ତମ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ୧୬ତମ ଓଭରରେ ୨୫ ରନ୍ କରି ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଶେଷ ଓଭରରେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ନିମ୍ନ କ୍ରମର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ୨୦ ବଲ୍ ରେ ୪୪ ରନ୍ ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସ ପାଇଁ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଟି୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍କୋର କରିଥିଲା।