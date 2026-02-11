Abhishek Sharma Hospitalised: କ୍ରିକେଟର୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି

Abhishek Sharma Hospitalised: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଧ୍ୟରେ,ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ରୁ ଶିବିରରୁ ଏକ ବିବ୍ରତକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଟିମ୍-ଇଣ୍ଡିଆର ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପେଟ ସଂକ୍ରମଣରେ ପୀଡିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭଜରଭେସନ୍ ରେ ରଖାଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ,ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହସପିଟାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବାମହାତୀ ଓପନର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦଳର ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନ ଥିଲେ। ଭାରତ ଆସନ୍ତାକାଲି(ଫେବୃଆରୀ ୧୨) ୨୦୨୬ରେ ନାମ୍ବିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଫେବୃଆରୀ ୭ରେ ଆମେରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଡକ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଥିଲେ। ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବା ପରେ ପଡ଼ିଆ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ନେଇଥିଲେ। ପରେ,ଅଭିଷେକ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ହାତ ମିଳାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସି ନଥିଲେ। ଶର୍ମା ଦଳ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଭିଷେକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗ ନ ଦେବାରୁ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ପ୍ରଥମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କୁ ନାମ୍ବିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯିବ କି?
ରିଆନ୍ ଟେନ୍ ଡୋଇସଚେଟ୍, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ବିଷୟରେ ଏକ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ କମ୍ବିନେସନ୍ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଅଭିଷେକଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ରେ ଉନ୍ନତି ନହୁଏ, ତେବେ ଦଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଅଭିଷେକଙ୍କୁ ଫେବୃଆରୀ ତାରିଖରେ ନାମ୍ବିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଫେବୃଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଫିଟ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଖେଳିପାରିବେ।