Abhishek Sharma: ୩୦ ବଲରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲ କଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା

Abhishek Sharma: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବୋଲିଂକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ମାତ୍ର ୩୦ଟି ବଲରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
ଏହା ସହିତ, ସେ 'ୟୁନିଭର୍ସ ବସ୍' କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟର ଦ୍ରୁତତମ ଶତକର ରେକର୍ଡ ସହ ସମାନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି; ଗେଲ୍ ୨୦୧୩ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ୩୦ଟି ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟର ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ୩୫ଟି ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଭାରତ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳୁଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲକାରୀ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।
ଦ୍ରୁତତମ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ:
୩୦ - ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (ଭାରତ) ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଦିଲ୍ଲୀ, ୨୦୨୬
୩୩ - ସିକନ୍ଦର ରାଜା (ଜିମ୍ବାୱେ) ବନାମ ଗାମ୍ବିଆ, ନାଇରୋବି (ରୁଆରାକା), ୨୦୨୪
୩୩ - ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା) ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, କୋଲକାତା, ୨୦୨୬
୩୫ - ଡେଭିଡ୍ ମିଲର୍ (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା) ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ, ପୋଚଫଷ୍ଟ୍ରୋମ୍, ୨୦୧୭
୩୫ - ରୋହିତ ଶର୍ମା (ଭାରତ) ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଇନ୍ଦୋର, ୨୦୧୭
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ବୋଲିଂକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏହି ଇନିଂସ୍ ସମୟରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟର ୧୧ଟି ଛକା ଏବଂ ୯ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ମୋଟ ୧୦୮ ରନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅଭିଷେକ କେବଳ ବାଉଣ୍ଡାରୀ (ଚୌକା ଓ ଛକା) ମାଧ୍ୟମରେ ୧୦୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା କେବଳ ନିଜର ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ଶତକ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ। ମାତ୍ର ୩୦ଟି ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସେ ମଇଦାନରେ ଧ୍ୟାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିଲେ; ତାଙ୍କୁ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିବା ପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନର ଶୈଳୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଏହି ସିରିଜରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଆଗରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ବୋଲର ହାର୍ ମାନିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଧୀମା ଖେଳୁଥିଲେ, ତଥାପି ଉଭୟଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ଭାରତ ପାୱାରପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଥିଲା। ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଏହା ସର୍ବାଧିକ ପାୱାରପ୍ଲେ ସ୍କୋର ଅଟେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୬ ଓଭରରେ ୯୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା।