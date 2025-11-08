Abhishek Sharma World Record: ୧୦୦୦ ରନ ପୂରଣ କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା

Abhishek Sharma World Record: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ରିସବେନର ଗାବା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବାମହାତୀ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ନିଜ ନାମରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି।
Abhishek Sharma World Record: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ରିସବେନର ଗାବା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବାମହାତୀ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ନିଜ ନାମରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟସ୍ ଜିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ତାଙ୍କ ଇନିଂସର ୧୧ତମ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଲରେ ୧୦୦୦ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ପୂରଣ କଲେ ଅଭିଷେକ
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଗାବାଠାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପଞ୍ଚମ ଟି୨୦ ସିରିଜରେ ତାଙ୍କ ଇନିଂସର ୧୧ତମ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ସେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଲରେ ୧୦୦୦ ଟି୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିବା ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଖେଳାଳି ଟିମ୍ ଡେଭିଡଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ଯିଏ ୫୬୯ ବଲରେ ତାଙ୍କର ୧୦୦୦ ଟି୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମାତ୍ର ୫୨୮ ବଲରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଲିକାରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଟି୨୦ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ। ଯିଏ ୫୭୩ ବଲରେ ତାଙ୍କର ୧୦୦୦ ଟି୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଲ୍ରେ ୧୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିବା ଖେଳାଳି
ଭାରତୀୟ ଦଳ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଇନିଂସ୍ରେ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ୧୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିବାର ରେକର୍ଡ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। ଯିଏ ୨୭ ଇନିଂସ୍ରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୨୮ ଇନିଂସ୍ରେ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ୧୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରି ଏହି ତାଲିକାରେ ସିଧାସଳଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବ୍ୟାଟିଂରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଦଳକୁ ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ ଦେବାରେ ନିରନ୍ତର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।