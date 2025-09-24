Abhishek Sharma: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମାରିଲେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯୁବରାଜଙ୍କ ରେକର୍ଡ

Abhishek Sharma Half Century: ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଥିବା ଯୁବ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଗୁରୁବାର ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ବୁଧବାର ଦିନ ଏସିଆ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାରତ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ ସୁପର-୪ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତ କରିଥିଲେ।
Abhishek Sharma Half Century: ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଥିବା ଯୁବ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଗୁରୁବାର ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ବୁଧବାର ଦିନ ଏସିଆ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାରତ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ ସୁପର-୪ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୩୭ ବଲ୍ ରେ ୭୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ନିଜର ଏହି ଇନିଂସରେ ୬ ଚୌକା ଓ ୪ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୨୫ ବଲ୍ ରେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏହା ଅଭିଷେକଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। ସେ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହ ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଷେକ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଯୁବରାଜ ସିଂହଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।
ଅଭିଷେକ ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଥର ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୨୫ ବଲ୍ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ରେ ୫୦ ରନ୍ କରିବାରେ ତୃତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ସଫଳତା। ସେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଶତକ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ଭେଟେରାନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଯୁବରାଜ ସିଂହ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଚାରି ଥର ଏପରି କାରନାମା କରି ପାରିଥିଲେ। କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ତିନି ଥର ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ। ସେ ସାତ ଥର ୨୫ ବଲ୍ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ରେ ୫୦ ରନ୍ ସର୍ବାଧିକ ଥର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା (ଛଅ ଥର) ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଟି-୨୦ରୁ ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟସ୍ ହାରି ବ୍ୟାଟିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ଅଭିଷେକ ଭାରତକୁ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (୧୯ ବଲ୍ ରୁ ୨୯ ରନ୍)ଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୭୭ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ସପ୍ତମ ଓଭରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ ରେ ଗିଲ୍ ରିଶାଦ ହୁସେନଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଗିଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ମନୋବଳ ସ୍ଥିର ରହିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଅଭିଷେକ ସହଜରେ ତାଙ୍କର ଶତକ ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିବା ୧୨ତମ ଓଭରର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରେ ସେ ରନ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।