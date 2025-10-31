Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2983347
Zee OdishaOdisha Sports

Abhishek Sharma: ୨୫ ଇନିଂସ ଖେଳି ଅଭିଷେକ ଭାଙ୍ଗିଲେ କୋହଲିଙ୍କ ବିରାଟ ରେକର୍ଡ

Abhishek Surpasses Kohli: ଭାରତର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୨୫ ଇନିଂସ ପରେ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ୨୫ ଇନିଂସରେ ୯୩୬ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 31, 2025, 10:55 PM IST

Trending Photos

Abhishek Sharma Surpasses Virat Kohli
Abhishek Sharma Surpasses Virat Kohli

Abhishek Surpasses Virat Kohli: ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ରନର ପାହାଡ଼ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରତିଟି ମ୍ୟାଚ ସହିତ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଶିବିରରେ ତାଙ୍କର ଭୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଅଭିଷେକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ୱିକେଟ୍ ପତନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଗୋଟିଏ ପଟରୁ ସେ ଦଳର ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ସେ ବିରାଟଙ୍କ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ନିଜର ପ୍ରଥମ ୨୫ ଇନିଂସ ପରେ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ରେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ୬୮ ରନର ଇନିଂସ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଇଥିଲା, ଅଭିଷେକଙ୍କ ଇନିଂସ ତାଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ ବୁକର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲା।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଭାରତ ପାଇଁ ୨୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୨୫ ଇନିଂସରେ ୯୩୬ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଟି ଶତକ ଏବଂ ଛଅଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ୨୫ ଇନିଂସରେ ୯୦୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। କେଏଲ ରାହୁଲ ୨୫ ଇନିଂସରେ ୮୯୯ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୮୦୫ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତିଲକ ବର୍ମା ୭୮୦ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

ଅଭିଷେକଙ୍କ ୬୮ ରନ୍ ର ଲଢ଼ୁଆ ଇନିଂସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଏହା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଖେଳ ଏବଂ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଏବେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାଁନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ତାଙ୍କର ଖେଳ ବିଷୟରେ ଏକ ପରିଚୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଅଛି, ଏବଂ ଏହା ଭଲ ଯେ ସେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁନାହାଁନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ସେ ଆମ ପାଇଁ ଏପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଇନିଂସ ଖେଳିବେ।"

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Abhishek Sharma
୨୫ ଇନିଂସ ଖେଳି ଅଭିଷେକ ଭାଙ୍ଗିଲେ କୋହଲିଙ୍କ ବିରାଟ ରେକର୍ଡ
top 10 news today
ସୁଭଦ୍ରା ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର; ଭାରତକୁ ହରାଇଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Odia film Charikandha
Odia film Charikandha: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଚାରିକାନ୍ଧ’କୁ
RRB JE Vacancy 2025
୨୫୬୯ ପଦବୀରେ ରେଳବାଇ ଦେଉଛି ନିଯୁକ୍ତି, ଏପରି କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ
EPFO latest news
EPFO Latest News: ୨୫ ହଜାର ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ଉଠାଇବେ ପିଏଫର ପେନସନ ସୁବିଧା