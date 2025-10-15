Advertisement
୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିବ ଭାରତର ଏହି ସହର!

Commonwealth Games 2030: ୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋର୍ଡ ବୁଧବାର ଦିନ ୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆୟୋଜକ ସହର ଭାବରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 15, 2025, 08:59 PM IST

India Set to Host 2030 Commonwealth Games: ୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋର୍ଡ ବୁଧବାର ଦିନ ୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆୟୋଜକ ସହର ଭାବରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ୨୬ ନଭେମ୍ବରରେ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ଏଥର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ନାଇଜେରିଆଠାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୩୪ କ୍ରୀଡ଼ା ସମେତ ନାଇଜେରିଆର ଭବିଷ୍ୟତ ଆୟୋଜନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ରଣନୀତି ବିକଶିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

କନୱେଲ୍ଥ ଗେମ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୋର୍ଡ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଏହା ୨୦୩୦ ଶତାବ୍ଦୀ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଆୟୋଜକ ସହର ଭାବରେ ଭାରତର ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ସୁପାରିଶ କରିବ। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦକୁ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଏବଂ ୨୬ ନଭେମ୍ବରରେ ଏକ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୧୦ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା।

ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଏହା ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ଗର୍ବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଭାରତକୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ।"

୧୯୩୦ ମସିହାରେ କାନାଡାର ହାମିଲଟନରେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସର୍ବାଧିକ ପାଞ୍ଚଥର ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିଛି। ୨୦୩୦ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାର ୧୦୦ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଭାରତ ବର୍ମିଂହାମ ୨୦୨୨ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପଦକ ତାଲିକାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। CWG ବ୍ୟତୀତ ଭାରତ ୨୦୨୩୬ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି। ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ଭାରତ ୨୦୩୬ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ନିଜର ବିଡ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା।

