Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Ajinkya Rahane: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ, ଶେଷ ହେଲା ୧୨ ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ ଯାତ୍ରା

Ajinkya Rahane: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ, ଶେଷ ହେଲା ୧୨ ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ ଯାତ୍ରା

ରାହାଣେଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା ୨୦୨୦-୨୧ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଓ ଦଳର ଅନେକ ଖେଳାଳି ଆହତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଭାରତକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ଐତିହାସିକ ୨-୧ରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 30, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:29 PM IST
Ajinkya Rahane: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ, ଶେଷ ହେଲା ୧୨ ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ ଯାତ୍ରା
Image Credit: Image Source: Social Media X

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hirakud Dam: ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍‌ର ୨ଟି ଗେଟ୍, ବଢ଼ିଲା ତଳମୁଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ଚିନ୍ତା
Hirakud Dam1 hr ago
2
Top 10 news2 hrs ago
3
Odisha Flood News3 hrs ago
4
Petrol Diesel price2:57 AM IST
5
Assam Flood 20262:40 AM IST