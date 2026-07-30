/Ajinkya Rahane: ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ, ଶେଷ ହେଲା ୧୨ ବର୍ଷର ଗୌରବମୟ ଯାତ୍ରା

Ajinkya Rahane: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟର ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ୧୨ ବର୍ଷର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ ନିଜର ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ, ଦୃଢ଼ ବ୍ୟାଟିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ଓ ଚାପ ସମୟରେ ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର କ୍ଷମତା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।
ରାହାଣେ ଭାରତ ପାଇଁ ୮୫ଟି ଟେଷ୍ଟ, ୯୦ଟି ଦିନିକିଆ ଓ ୨୦ଟି ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟ ମିଶାଇ ସେ ୮,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସେ ୫,୦୭୭ ରନ୍ କରିଥିବାବେଳେ ୧୨ଟି ଶତକ ଓ ୨୬ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ରାହାଣେଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା ୨୦୨୦-୨୧ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି। ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଓ ଦଳର ଅନେକ ଖେଳାଳି ଆହତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଭାରତକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ଐତିହାସିକ ୨-୧ରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ। ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଶତକ ଆଜି ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଅଭୂଲା ହୋଇ ରହିଛି।
ବ୍ୟାଟିଂ ସହ ସ୍ଲିପ୍ ଫିଲ୍ଡିଂରେ ରାହାଣେଙ୍କ ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ କ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳର ସଫଳତାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲା। ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଖେଳିବା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରି ରାହାଣେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ, ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାର ଏହା ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ।" ଜାତୀୟ ଦଳରୁ ବାହାରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ।
ରାହାଣେ ୨୨ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୧୩ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିରୋଧରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ନିଜର ଟେଷ୍ଟ ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୩ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଗସ୍ତରେ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଶେଷ ଥର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ବିଦାୟ ବେଳେ ନିଜ କ୍ରିକେଟ ଯାତ୍ରାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ସଫଳତାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ।
ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସ ସହ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏକ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଅବସାନ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ, ନମ୍ରତା ଓ ଦଳ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ସଦା କ୍ରିକେଟପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ।