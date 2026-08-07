Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Ajinkya Rahane: ସନ୍ନ୍ୟାସ ପରେ ରାହାଣେଙ୍କ ନୂଆ ଇନିଂସ୍! ଏହି ବିଦେଶୀ ଟିମ୍‌ ସହ କଲେ ବଡ଼ ଡିଲ୍

Ajinkya Rahane: ସନ୍ନ୍ୟାସ ପରେ ରାହାଣେଙ୍କ ନୂଆ ଇନିଂସ୍! ଏହି ବିଦେଶୀ ଟିମ୍‌ ସହ କଲେ ବଡ଼ ଡିଲ୍

ୟୁରୋପିୟନ୍ ଟି-୨୦ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍‌ର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ୨୬ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଫାଇନାଲ୍ ସହ ଶେଷ ହେବ। ୨୬ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଭୁରବର୍ଗ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଓ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମାଲାହାଇଡ୍ ମାଇଦାନରେ ଖେଳାଯିବ।

Written ByPriyambada Rana
Published: Aug 07, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 04:55 PM IST
Ajinkya Rahane: ସନ୍ନ୍ୟାସ ପରେ ରାହାଣେଙ୍କ ନୂଆ ଇନିଂସ୍! ଏହି ବିଦେଶୀ ଟିମ୍‌ ସହ କଲେ ବଡ଼ ଡିଲ୍
Image Credit: Image Source: AI

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ରାଜ ଜଙ୍କିଆ GPର ADEO
2
3
4
5