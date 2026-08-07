/Ajinkya Rahane: ସନ୍ନ୍ୟାସ ପରେ ରାହାଣେଙ୍କ ନୂଆ ଇନିଂସ୍! ଏହି ବିଦେଶୀ ଟିମ୍‌ ସହ କଲେ ବଡ଼ ଡିଲ୍

Ajinkya Rahane: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ର ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟର ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ପରେ ଏବେ ନୂଆ ଇନିଂସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ସେ ୟୁରୋପିୟନ୍ ଟି-୨୦ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (ETPL)ର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ ଆମ୍ସଟରଡାମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିବା ନଜର ଆସିବେ। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ପକ୍ଷରୁ ରାହାଣେଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଥିବା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଅବସରରେ ରାହାଣେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ରିକେଟ୍ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି ଏବଂ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଖେଳକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ୟୁରୋପରେ କ୍ରିକେଟ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ETPLର ସହ-ମାଲିକ ଅଭିଷେକ ବଚ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ରାହାଣେଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଏହି ଲିଗ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।
କେବଳ ରାହାଣେ ନୁହେଁ, ଏହି ଲିଗ୍ରେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ୍ର ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍, ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ୍ ଅଶ୍ୱିନ୍, ଫାଫ୍ ଡୁ ପ୍ଲେସିସ୍, ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ୍, ହେନ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍, ମିଚେଲ୍ ମାର୍ଶ, ଲୁଙ୍ଗି ଏନ୍ଗିଡି ଏବଂ ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟଙ୍କ ପରି ତାରକା ରହିଛନ୍ତି।
ୟୁରୋପିୟନ୍ ଟି-୨୦ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣ ୨୬ ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଫାଇନାଲ୍ ସହ ଶେଷ ହେବ। ୨୬ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଭୁରବର୍ଗ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଓ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମାଲାହାଇଡ୍ ମାଇଦାନରେ ଖେଳାଯିବ।
ଏହି ଲିଗ୍ରେ ମୋଟ ୬ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଆମ୍ସଟରଡାମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ସ, ବେଲଫାଷ୍ଟ ୱୁଲ୍ଭସ୍, ଡବ୍ଲିନ୍ ଗାର୍ଡିଆନ୍ସ, ଏଡିନବର୍ଗ କାସଲ୍ ରକର୍ସ, ଗ୍ଲାସଗୋ କସ୍ମିକ୍ ଏବଂ ରୋଟରଡାମ୍ ଡକର୍ସ। ରାଉଣ୍ଡ ରବିନ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖେଳାଯିବା ପରେ କ୍ୱାଲିଫାୟର ଓ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ରାହାଣେଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ଇନିଂସ୍କୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ବିଦାୟ ପରେ ସେ ବିଦେଶୀ ଲିଗ୍ରେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ।