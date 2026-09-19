/Ajit Agarkar: ଅଜିତ ଅଗରକର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ରହିବେନି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା!

Ajit Agarkar: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବିସିସିଆଇର ସଦ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ବଢ଼ାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅଗରକର ନିଜେ ଆଉ ଏହି ପଦରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି।
ନିଜେ ପଦ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଅଗରକର
PTI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅଜିତ ଅଗରକର ବିସିସିଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଅଗରକରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚୁକ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୨୦୨୩ରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସିନିୟର କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା।
ଏକ ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ହୋଇଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା
କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆଉ ଏକ ବର୍ଷ ବଢ଼ାଇବା ନେଇ ବିସିସିଆଇ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିଥିଲା। ବିଶେଷକରି ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିବା ନେଇ ବିଚାର କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା।
ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ହୋଇଥିବା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।
ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଖୋଜିବ ବିସିସିଆଇ
ଅଗରକରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବିସିସିଆଇ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଜୁନିୟର ଚୟନ କମିଟିର ୫ଟି ପଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଖୋଜା ଚାଲିଛି।
ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସୈକିଆଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଜୁନିୟର ଚୟନ କମିଟି ପାଇଁ ଅନେକ ଆବେଦନ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି।
କିଏ ହେବେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା?
ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ପରେ ଭାରତୀୟ ସିନିୟର ଚୟନ କମିଟିର ଦାୟିତ୍ୱ କାହାକୁ ମିଳିବ, ତାହାକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ପାର୍ଥିବ ପଟେଲଙ୍କ ନାମ ଏହି ପଦ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିସିସିଆଇ ଚାହିଁଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚୟନ କମିଟିର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପଦକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିସିସିଆଇ ନେବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।