Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Ajit Agarkar: ଅଜିତ ଅଗରକର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ରହିବେନି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା!

Ajit Agarkar: ଅଜିତ ଅଗରକର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ରହିବେନି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା!

ଅଜିତ ଅଗରକର ବିସିସିଆଇ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଅଗରକରଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚୁକ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୨୦୨୩ରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସିନିୟର କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍‌ର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିଲା।

Written ByPriyambada Rana
Published: Sep 19, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 08:32 AM IST
Ajit Agarkar: ଅଜିତ ଅଗରକର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ରହିବେନି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା!
Image Credit: Image Source: Google

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ମମତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗିରଫ, ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ମୋଡ଼
2
3
4
5