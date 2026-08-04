Ajit Agarkar: ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ଅଗରକର ଦେଲେ ଏମିତି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା, କହିଲେ...

Ajit Agarkar: ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପେସ୍ ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି। ତଥାପି, ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ବୁମରା ଆଘାତ ସମସ୍ୟା ଟିମ୍ ଇଣ୍ତିଆ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ସାଜିଛି। ବୁମରା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ବୁମରାଙ୍କ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପରେ, ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ (Auqib Nabi Dar) ଆକିବ ନବି ଦାରଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଗତ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ସିଜିନରେ ୬୦ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ନବିଙ୍କ ଚୟନ ସହିତ, ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଅଭିଜ୍ଞ ପେସର ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନବିଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାମିଙ୍କ ବାଦ ପଡ଼ିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖିତ।
ଫିଟନେସ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଶାମି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ। ହେଲେ, କିଛି ଦିନ ଧରି ବିବାଦ ତାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡୁନି। ସେ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ନିୟମିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଗରକର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶାମି ଫୁଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ଫେରି ପାଇ ନାହାଁନ୍ତି। ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ ଦିନିକିଆ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ୨୦୨୩ ମସିହାରୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି।
ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଶାମିଙ୍କ ଫିଟନେସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, ପାଞ୍ଚଟି ମେଡେନ ଓଭର ସମେତ ୩୭ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତଥାପି, ନବିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶାମିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଥିଲା, ସେ ୬୦ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା।
ଅଗରକର ଶାମିଙ୍କୁ କ’ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ?
ନବିଙ୍କ ଚୟନରୁ ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ: ଯଦି ଶାମି ଟେଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଯୁବ ବୋଲରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପଛରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଶାମିଙ୍କ ଆଗାମୀ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଯୁବ ବୋଲରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପଛରେ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫିଟନେସକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ହିଁ ଶାମିଙ୍କ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିପାରିବ।