Add Zee Business As A Preferred Source
App

Ajit Agarkar: ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ଅଗରକର ଦେଲେ ଏମିତି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା, କହିଲେ...

Ajit Agarkar: ଭାରତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପେସ୍ ବୋଲର ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି। ତଥାପି, ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ବୁମରା ଆଘାତ ସମସ୍ୟା ଟିମ୍ ଇଣ୍ତିଆ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ସାଜିଛି। ବୁମରା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରୁ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

Written ByNarmada BeheraEdited ByNarmada Behera
Published: Aug 04, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:51 PM IST
Ajit Agarkar: ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ଅଗରକର ଦେଲେ ଏମିତି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା, କହିଲେ...
Image Credit: ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କୁ ଅଗରକର ଦେଲେ ଏମିତି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
President Droupadi Murmu:ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପର କଳାକୃତି ଉପହାର
2
3
4
5