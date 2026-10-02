/ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବକ୍ସିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରର ଅଙ୍କୁଶ ପାଙ୍ଗାଲ

Ankush Panghal: ହରିୟାଣାର ହିସାର ଅଞ୍ଚଳର ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ବକ୍ସର ଅଙ୍କୁଶ ପାଙ୍ଗାଲ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ପୁରୁଷ ୮୦ କିଗ୍ରା ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଜାପାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଅଙ୍କୁଶ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର କିମ୍ ମିନ୍-ସେଙ୍ଗ୍ଙ୍କୁ ୪-୦ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅଙ୍କୁଶ ଗାଙ୍ଗୱା ଗ୍ରାମର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବକ୍ସିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଲାଭ କରିଥିବା ଜଣେ ଖେଳାଳି। ଜାତୀୟ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି।
ଅଙ୍କୁଶ ୨୦୦୫ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ୧୩ ତାରିଖରେ ହରିୟାଣାର ହିସାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେରିଆ ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପୁରୁଷ ୮୦ କିଗ୍ରା ଓଜନ ବର୍ଗରେ ଭାରତର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ରିଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ଗତିବିଧି, ପ୍ରତି-ଆକ୍ରମଣ (counter-attack) ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ମୁକାବିଲା ସମୟରେ ରଣନୀତି ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ତାଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା।
ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯାତ୍ରା... ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଅଙ୍କୁଶ ୨୦୨୫ ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସିଂ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ୮୦ କିଗ୍ରା ବର୍ଗରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଟ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସେତେବେଳେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ଲାସ୍ଗୋ ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୦୨୬ କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ୮୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ।
କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସରେ ପଛୁଆ ରହିବା ପରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସର ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଅଙ୍କୁଶ ଇଂଲଣ୍ଡର ଡିମେଜି ସିଟୁଙ୍କ (Dimeji Shittu) ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ର ଆରମ୍ଭ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କାରଣ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ ୦-୫ରେ ପଛୁଆ ଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଜର ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ନଥିଲେ। ଅଙ୍କୁଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ରାଉଣ୍ଡରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ସପକ୍ଷକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେ 'ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଡିସିଜନ୍' (split decision) ମାଧ୍ୟମରେ ୪-୧ ବ୍ୟବଧାନରେ ୮୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗର କମନୱେଲଥ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।
ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଅଙ୍କୁଶ ୨୦୨୬ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ସେ ତାଜିକିସ୍ତାନର ନେକ୍ରୁଜ୍ ସାଲିମୋଭଙ୍କୁ ୫-୦ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବକ୍ସିଂ ପଦକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହ ସେମି-ଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲେ।
ସେମି-ଫାଇନାଲରେ ଅଙ୍କୁଶ ୭୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଉଜବେକିସ୍ତାନର ଫଜଲିଦ୍ଦିନ୍ ଏରକିନବୋଏଭଙ୍କ (Fazliddin Erkinboev) ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ମୁକାବିଲାର ଆରମ୍ଭରେ ଅଙ୍କୁଶ ସାମାନ୍ୟ ପଛୁଆ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ରଣନୀତି ବଦଳାଇ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେ ୪-୧ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।
ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷତାର ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଫାଇନାଲରେ ଅଙ୍କୁଶ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର କିମ୍ ମିନ୍-ସିଓଙ୍ଗଙ୍କ (Kim Min-seong) ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ସମଗ୍ର ମୁକାବିଲା ସମୟରେ ଅଙ୍କୁଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ନିଜର ଦ୍ରୁତ ଗତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ପଞ୍ଚ୍ (punches) ବଳରେ ସେ ୪-୦ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଅଙ୍କୁଶ ୮୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ବର୍ଗରେ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏକାଧିକ ବଡ଼ ବିଜୟର ଧାରାଅ ଗାଙ୍ଗୱା ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ 'ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବକ୍ସିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର'ରୁ ଆସି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଅଙ୍କୁଶଙ୍କ ଏହି ବିଜୟ ହରିୟାଣାର ବକ୍ସିଂ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ। ମାତ୍ର ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି।