ରାଉରକେଲାରେ ଭାରତର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ନିକଟରୁ ୦-୮ ଗୋଲରେ ହାରିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ରାଉରକେଲା: ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ (FIH) ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକପାଖିଆ ଭାବେ ୦-୮ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପକ୍ଷରୁ ଟୋମାସ ଡୋମେନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏକାକୀ ୪ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହାତରୁ ଖସିଗଲା
ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ଭାରତ କିଛି ଭଲ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏପରିକି ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଶେଷ ଆଡକୁ ଦଳକୁ ଏକ ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମିଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ଏହାକୁ ଗୋଲ୍ରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଭୁଲ୍ ଭାରତକୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହାର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ୧୪ତମ ମିନିଟରେ ଟୋମାସ ରୁଇଜ୍ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଦଳକୁ ଆଗୁଆ କରିଥିବା ବେଳେ, ମାତ୍ର ଏକ ମିନିଟ୍ ପରେ ଟୋମାସ ଡୋମେନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଭାରତକୁ ଚାପରେ ରଖିଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଗୋଲ୍ର ବର୍ଷା
ମ୍ୟାଚ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଖରାପ ସମୟ ଥିଲା। ଏହି ୧୫ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ୫ଟି ଗୋଲ୍ କରି ଭାରତର ରକ୍ଷଣପନ୍ଥୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ଟୋମାସ ଡୋମେନେ ନିଜର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ପୂରଣ କରିବା ସହ ଲୁସିଓ ମେଣ୍ଡେଜ୍, ଇଗ୍ନାସିଓ ଇବାରା ଏବଂ ନିକୋଲାସ ଡେଲା ଟୋରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ବିରତି ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ୦-୭ରେ ପଛୁଆ ରହିଥିଲା।
ଲଢୁଆ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପରାଜୟ
ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳିତ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ଲାଲାଗେ ଗୋଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଗୋଲକିପର ଟୋମାସ ସାଣ୍ଟିଆଗୋ ସବୁ ଉଦ୍ୟମକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ମିନିଟରେ (୬୦ତମ ମିନିଟ୍) ଡୋମେନେ ନିଜର ଚତୁର୍ଥ ଗୋଲ୍ କରି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ୮-୦ର ବଡ଼ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ।
ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଏଭଳି ପରାଜୟ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଥିବା ବେଳେ, ଦଳକୁ ନିଜର ରକ୍ଷଣପନ୍ଥୀ ଏବଂ ଫିନିସିଂ ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କ୍ରୀଡ଼ାବିତମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।