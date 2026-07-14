Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /FIFA 2026: ୧୯୮୬ର ଇତିହାସ ଦୋହରାଇବାକୁ ନୀଳ ଜର୍ସିରେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଫିଫା ଦେଲା ଅନୁମତି

FIFA 2026: ୧୯୮୬ର ଇତିହାସ ଦୋହରାଇବାକୁ ନୀଳ ଜର୍ସିରେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଫିଫା ଦେଲା ଅନୁମତି

ସେହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦଳ ନେଭି ବ୍ଲୁ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିଲା। ତେଣୁ 2026ରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଦଳ ସେହି ସଫଳତାର ସ୍ମୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ସହ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 14, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 05:41 PM IST
FIFA 2026: ୧୯୮୬ର ଇତିହାସ ଦୋହରାଇବାକୁ ନୀଳ ଜର୍ସିରେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଫିଫା ଦେଲା ଅନୁମତି

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'ଇଣ୍ଡିଆଜ୍ ଗଟ୍ ଲାଟେଣ୍ଟ' ବିବାଦରେ ବଢ଼ିଲା ସମସ୍ୟା, ସମୟ ରୈନାଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଝଟକା
Samay Raina39 min ago
2
Satyabadi School News1 hr ago
3
Dara Singh Release2 hrs ago
4
Odia News7:07 AM IST
5
Nanda Kishore Goenka6:51 AM IST