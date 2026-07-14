/FIFA 2026: ୧୯୮୬ର ଇତିହାସ ଦୋହରାଇବାକୁ ନୀଳ ଜର୍ସିରେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଫିଫା ଦେଲା ଅନୁମତି

FIFA 2026: ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ 2026ର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଭେଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟିନା କେବଳ ଖେଳ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାନସିକ ରଣନୀତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫିଫାଙ୍କୁ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ଧଳା-ଆକାଶୀ ନୀଳ ଜର୍ସି ପରିବର୍ତ୍ତେ ନେଭି ବ୍ଲୁ ଆୱେ କିଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲା। ଫିଫା ଏହି ଅନୁରୋଧକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଛି।
ଏହା ପଛରେ ରହିଛି 1986 ବିଶ୍ୱକପର ଐତିହାସିକ ସ୍ମୃତି। ସେହି ବର୍ଷ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଡିଏଗୋ ମାରାଡୋନାଙ୍କ ‘ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍’ ଓ ‘ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଞ୍ଚୁରି’ ବଳରେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟିନା 2-1 ଗୋଲ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳ ନେଭି ବ୍ଲୁ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିଲା। ତେଣୁ 2026ରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରଙ୍ଗର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଦଳ ସେହି ସଫଳତାର ସ୍ମୃତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ସହ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଉପରେ ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
1986 ପରେ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦୁଇ ଦଳ ଆହୁରି ଦୁଇଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। 1998ରେ 2-2 ଡ୍ର ପରେ ପେନାଲ୍ଟି ଶୁଟ୍ଆଉଟ୍ରେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟିନା 4-3ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ନେଭି ବ୍ଲୁ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 2002 ବିଶ୍ୱକପରେ ପାରମ୍ପରିକ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ ଡେଭିଡ୍ ବେକହାମଙ୍କ ପେନାଲ୍ଟି ଗୋଲ୍ ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟିନା 1-0ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା।
ଫିଫା ଅଟଲାଣ୍ଟାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସେମିଫାଇନାଲ ପାଇଁ କିଟ୍ ବଣ୍ଟନକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ତାହାର ପାରମ୍ପରିକ ଧଳା ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବାବେଳେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟିନା ନେଭି ବ୍ଲୁ ଓ ବ୍ଲାକ୍ ଆଲ୍ଟରନେଟ୍ ଜର୍ସିରେ ମାଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପରେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ପାଞ୍ଚଟିରେ ପାରମ୍ପରିକ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। କେବଳ ଜୋର୍ଡାନ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନେଭି ବ୍ଲୁ ଆଲ୍ଟରନେଟ୍ କିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 3-1ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଜର୍ସି ଦଳ ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ କି ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।