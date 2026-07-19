/FIFA World Cup Final: ଆଜି ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍‌ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଇଭ୍?

FIFA World Cup Final: ଆଜି ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍ ୨୦୨୬’ର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ଯାହାକୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସଭିଏଁ। ଫାଇନାଲ୍ ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଓ ସ୍ପେନ୍। କିଏ ଜିତିବ ଟ୍ରଫି ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ତେବେ,ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ୧୨ଟା ୩୦ରେ ମହାଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ନ୍ୟୁୟର୍କ-ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସ୍ପେନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ମେସିଙ୍କ ଦଳ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ପେନ ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଇଦାନ୍ କୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେବଳ ଦୁଇଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଲଢେଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁଇଟି ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରର ଶେଷ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ,(Argentine footballer Lionel Messi) ଓ ସ୍ପେନର ଯୁବ ସୁପରଷ୍ଟାର ଲାମିନ୍ ୟାମାଲ (Spanish footballer Lamine Yamal)ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବେ।
କେଉଁଠି ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବେ?ଜାଣନ୍ତୁ:
ଭାରତୀୟ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବନାମ ସ୍ପେନ (FIFA) ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ। ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରେମୀ ୨୦ ଜୁଲାଇ ରାତି ୧୨ ଟା ୩୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ।
ମ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ବିଶେଷ ସୂଚନା:
ମ୍ୟାଚ୍: ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବନାମ ସ୍ପେନ୍ (ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲ୍)
ତାରିଖ: ଜୁଲାଇ 20 (ଭାରତୀୟ ସମୟ)
ସମୟ: ୧୨.୩୦ AM (IST)
ସ୍ଥାନ: ମେଟଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ନ୍ୟୁ ଜର୍ସି (ଆମେରିକା)
ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ: DD ସ୍ପୋର୍ଟସ୍, ୟୁନିଟ୍ 8 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍
ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ: ZEE5
ଉଭୟ ଦଳର ଫାଇନାଲ୍ ଯାତ୍ରା:
ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖି ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ କେପ୍ ଭର୍ଦେ, ଇଜିପ୍ଟ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ଏବଂ ତା’ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ପେନ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ୍, ବେଲଜିୟମ୍ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲ୍ ପହଞ୍ଚିଛି।
ମେସିଙ୍କ ପାଖରେ ଇତିହାସ ରଚିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି:
ଯଦି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଏହି ଫାଇନାଲ୍ ଜିତେ, ତେବେ ସେମାନେ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବେ। ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ଆଉ ଏକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ସହିତ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିଅର ଶେଷ କରିପାରିବେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮ ଗୋଲ୍ ଏବଂ ୪ ଆସିଷ୍ଟ ସହିତ ମେସି ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବୁଟ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି।
ସେପଟେ, ସ୍ପେନ୍ ୨୦୧୦ ରେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। ଷୋହଳ ବର୍ଷ ପରେ,ଦଳ ପାଖରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଏହାର ଯୁବ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହିତ, ସ୍ପେନ ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ରହିଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟ୍ରଫି ଜିତିବା।