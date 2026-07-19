Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /FIFA World Cup Final: ଆଜି ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍‌ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଇଭ୍?

FIFA World Cup Final: ଆଜି ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍‌ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଇଭ୍?

FIFA World Cup Final: ଆଜି ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍‌ ୨୦୨୬’ର ଫାଇନାଲ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌। ଯାହାକୁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସଭିଏଁ।

Written ByNarmada BeheraEdited By:Narmada Behera
Published: Jul 19, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 07:49 AM IST
FIFA World Cup Final: ଆଜି ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍‌ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଇଭ୍?
Image Credit: ଫିଫା ବିଶ୍ବକପ୍‌ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲ୍‌ ମ୍ୟାଚ୍‌

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Parliament Monsoon Session 2026: ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ
Parliament Monsoon Session 202654 min ago
2
India vs England ODI 2026Jul 18
3
Top 10 newsJul 18
4
FIFA President Gianni InfantinoJul 18
5
Odisha CM Mohan Charan MajhiJul 18