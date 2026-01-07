Arjun Tendulkar Wedding Date: ଏହିଦିନ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ ସଚିନଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ!

Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok Wedding Date: ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ବିବାହ ବନ୍ଧନର ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
Arjun Tendulkar Saaniya Chandhok Wedding Date: ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ବିବାହ ବନ୍ଧନର ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ, ସେ ୫ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ରେ ସାନିଆ ଚାନ୍ଦୋକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି। ଏହି ଖବର ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଇତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ବିଶେଷ ଅଧିକ ଲୋକେ ସାମିଲ୍ ହୋଇ ନପାରନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ନିକଟତମ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଜୁନ, ନିଜେ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ଯିଏ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ, ଅଗଷ୍ଟରେ ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ରବି ଘାଇଙ୍କ ନାତୁଣୀ ସାନିଆଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା।ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ଯାହାକୁ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ରିକେଟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଇକନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଞ୍ଜଳି ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ବିବାହ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଉତ୍ସବକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଦେଇଥିବା ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ଏନେଇ ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଜଣେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ପ୍ରଶଂସକ ପଚାରିଥିଲେ, "ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି କି?" ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସଚିନ ଗର୍ବର ସହିତ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, "ହଁ, ସେ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏହି ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ।"ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଶ୍ଚିତକରଣ ସାନିଆ ଚାନ୍ଧୋକଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ କଥିତ ନିର୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ପରେ ଆସିଛି। ଯଦିଓ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାର୍ବଜନୀନ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟରୁ ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ।ଯାହା ନିକଟତମ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମାରୋହକୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲା।