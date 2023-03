Asia Cup 2023: ୧୭ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଯିବ ପାକିସ୍ତାନ!

Asia Cup 2023, India vs Pakistan: ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ଥାନ (India vs Pakistan) ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନାହିଁ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ କ୍ରୀଡା ଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି । ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ୍ (IND vs PAK Cricket Series) ଖେଳାଯାଇନାହିଁ । ଏହି ଦୁଇ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶର କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ କେବଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ବା ଆଇସିସି (ICC) ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଓ ଏସିଆ କପ୍ (Asia Cup) ମଞ୍ଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି । ଏବେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି । ଆଗାମୀ ଏସିଆ କପ (Asia Cup 2023) ରେ ଖେଳିବା ନେଇ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନର କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ଦାବି କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆ କପ୍‌ର ଆୟୋଜନ ଅଧିକାର ପାକିସ୍ତାନ (Pakistan) କୁ ମିଳିଛି । ଯଦିଓ ଏଥିରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ (India vs Pakistan Match) କୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାୟ ୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ (Indian Cricket Team) ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ (Pakistan Tour) କରିବ । ତେଣୁ କ୍ରିକିନଫୋ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs PAK Match) ଖେଳାଯିବ ନାହିଁ । ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ । କିନ୍ତୁ, ୟୁଏଇ, ଓମାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ସମେତ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି ।

ଏସିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ବା ଏସିସି (ACC) ଏଥର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏସିଆ କପ୍ (Asia Cup 2023) ଆୟୋଜନର ଅଧିକାର ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ବା ବିସିସିଆଇ ସଚିବ (BCCI Secretary) ଜୟ ଶାହ (Jay Shah) ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ପାକିସ୍ତାନ (Pakistan) ଯିବ ନାହିଁ । ଏହି ବୟାନ ପରେ ମାମଲା ଜଟିଳ ହୋଇଯାଇଛି । ତେବେ ଏହା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ (Indian Cricket Team) ପାକିସ୍ତାନ ନ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ (Pakistan Cricket Team) ମଧ୍ୟ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୩ (ICC ODI World Cup 2023) ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ।

ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୩ (Asia Cup 2023) ଆୟୋଜନକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ଏସିଆନ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ACC) ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସହମତ ହୋଇଛନ୍ତି । କୌତୁହଳର ବିଷୟ, ଏସିସିର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟ ଶାହ (Jay Shah), ଯିଏ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ର ସଚିବ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଗତ ସପ୍ତାହରେ, ଆଇସିସି ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଦୁବାଇରେ ଏସିସି ସଦସ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଉପରେ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ ।

ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ (India vs Pakistan Match) ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ ୨୦୨୩ (Asiac Cup 2023) ରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ବରଂ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇପାରେ । ଏହି ଦୁଇ ଦଳକୁ ୬ଟି ଦେଶ ଏସିଆ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଦଳ ସହିତ ଏକ ଗ୍ରୁପରେ ରଖାଯାଇଛି । ଏଥି ସହିତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି । ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ମୋଟ ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ୧୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ ୨୦୨୩ରେ ଖେଳାଯିବ । ୨୦୨୨ ଏସିଆ କପ୍ ଫର୍ମାଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨ ଦଳ ସୁପର-4ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ । ଏବଂ ପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା ।

ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ୨୦୦୮ ପରଠାରୁ ଭାରତ (India) ପାକିସ୍ତାନ (Pakistan) ଗସ୍ତ କରି ନାହିଁ । ମେନ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୧୫ ବର୍ଷ ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଘଟୁ ଥିବାର ନଜରକୁ ଆସୁନାହିଁ । ଶନିବାର ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ବିସିସିଆଇ ତରଫରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ ନ କରିବା କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ସେପଟେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯଦି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏସିଆ କପ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନରୁ ବାହାରକୁ ଯାଏ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ୨୦୨୩ (ODI World Cup 2023) ରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଭାରତ ଯିବ ନାହିଁ ।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ-ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଚମକିବ ଏସବୁ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ; ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ ଶନିବାର

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ-ପୁରୁଣା ପେନସନ ଭାବେ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଉପହାର, ସରକାର କଲେ ଘୋଷଣା-ମିଳିବ OPS ର ଲାଭ!

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ-ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇବି, କ୍ରିକେଟର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ କଲେ ପୋଷ୍ଟ୍

ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସିଆ କପ୍ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହ ଅକ୍ଟୋବରରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ । ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (ୟୁଏଇ) ର ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ ଦୁବାଇ, ଆବୁଧାବି ଏବଂ ଶାରଜା ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ବାହାର କରିବା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଡଲାର ତୁଳନାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ତଳକୁ ଖସୁଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ACC କୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।