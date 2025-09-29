Asia Cup 2025 Final: ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ, ଦୁବାଇରେ ଧୂଳି ଚାଟିଲା ପାକିସ୍ତାନ !

ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ 147 ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭାରତର ଆରମ୍ଭରୁ ଏତେଟା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲା । ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ମାତ୍ର 20 ରନରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ଗିଲ୍ 12 ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିଲା।
IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ଫାଇନାଲ୍ ରେ ପାକସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ହୃଦୟ ଜିତିଛି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ । ୧୪୬ ରନ୍ ପିଛା କରି ଭାରତ ୧୫୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହି ମ୍ୟାଚ ଜିତିଛି । ମାତ୍ର ୧୯.୪ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବୃହତବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି ଭାରତ । ନବମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ । ରିଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ରନ ସ୍କୋର କରିଥିବା ସମୟରେ ତିଲକ ବର୍ମା ଅପରାଜିତ ରହିଲେ । ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବିଜୟର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟର ନାୟକ ଥିଲେ ତିଲକ ବର୍ମା, ଯିଏ କି 53 ବଲରେ 3 ଚୌକା ଏବଂ 4 ଛକା ସହିତ 69 ରନର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳି ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ 147 ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭାରତର ଆରମ୍ଭରୁ ଏତେଟା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲା । ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ମାତ୍ର 20 ରନରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ଗିଲ୍ 12 ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଅଭିଷେକ (5) ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (1) ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ଭାରତ ପ୍ରଥମ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ମାତ୍ର 36 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା।
ଅନ୍ୟପଟେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନେ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନରଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ । ପୁରା ଟିମ୍ 146 ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 20 ଓଭର ଖେଳ ଖେଳିପାରି ନଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଯୋଡ଼ି ଫରହାନ ଏବଂ ଫଖର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟରେ 84 ରନ ଯୋଡି ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ପାକିସ୍ତାନ ଶୀଘ୍ର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନରମାନେ ଖୁବ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କୁଲଦୀପ ଚାରିଟି ୱିକେଟ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । ଅକ୍ଷର ଏବଂ ବରୁଣ ଉଭୟେ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ବୁମରାହ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ 38 ବଲ୍ ରେ ପାଞ୍ଚଟି ଚୌକା ଏବଂ ତିନୋଟି ଛକା ମାରି 57 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ଫଖର ଜମାନ 35 ବଲ୍ ରେ 46 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସାମ୍ ଆୟୁବ କେବଳ 14 ରନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ରନ୍ ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଏଥର ଖେଳରେ ତିନୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ବୁମରାହ ଏବଂ ଦୁବେ ଫେରିଛନ୍ତି। ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ଅର୍ଶଦୀପ ଏବଂ ହର୍ଷିତଙ୍କୁ ଏଥର ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ଟିମ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ଗତ ୪୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୭ଟି ସଂସ୍କରଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ।
ଭାରତ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ତିଲକ ବର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ଉଇକେଟ୍କିପର), ଶିବମ ଦୁବେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଥିଲେ ।
ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସଲମାନ ଆଗା (ଅଧିନାୟକ), ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ, ଫଖର ଜମାନ, ସୈମ ଆୟୁବ, ହୁସେନ ତଲାଟ, ମହମ୍ମଦ ହାରିସ (ଉଇକେଟ୍କିପର), ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ, ଫହୀମ ଆଶରଫ, ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି, ହାରିସ ରୌଫ, ଅବରାର ଅହମଦ ରହିଥିଲେ ।
