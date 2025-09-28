Asia Cup 2025 Final: ଦୁବାଇ ମୈଦାନରେ କଡା ଟକ୍କର, ବୋଲିଂ କରୁଛି ଭାରତ ପିଟୁଛି ପାକିସ୍ତାନ

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।
IND vs PAK, Asia Cup 2025 Final : ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରୁଛି । ଭାରତୀୟ ଦଳ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ତିନୋଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ବୁମରାହ ଏବଂ ଦୁବେ ଫେରିଛନ୍ତି। ରିଙ୍କୁ ସିଂହ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି । ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ଅର୍ଶଦୀପ ଏବଂ ହର୍ଷିତଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ୪୧ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୭ଟି ସଂସ୍କରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଟାଇଟଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ମେଗା ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଅଭିଷେକ ଏବଂ କୁଲଦୀପ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଭିଷେକଙ୍କୁ କିପରି ଆଉଟ୍ କରିବେ ଏବଂ କୁଲଦୀପଙ୍କୁ କିପରି ଖେଳାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ନିରନ୍ତର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି।
ଭାରତ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ତିଲକ ବର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ଉଇକେଟ୍କିପର), ଶିବମ ଦୁବେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରହିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସଲମାନ ଆଗା (ଅଧିନାୟକ), ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ, ଫଖର ଜମାନ, ସୈମ ଆୟୁବ, ହୁସେନ ତଲାଟ, ମହମ୍ମଦ ହାରିସ (ଉଇକେଟ୍କିପର), ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ, ଫହୀମ ଆଶରଫ, ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି, ହାରିସ ରୌଫ, ଅବରାର ଅହମଦ ରହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବାଜିଥିଲା ଏବଂ ତା'ପରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରାଯିବା ପରେ ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ପିଛା କରୁଥିବା ଦଳ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ 10 ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ନଅଟି ଜିତିଛି। ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଖେଳିଥିବା ଶେଷ 33 ଟି-20 ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ଯାହା ଡିସେମ୍ବର 2019 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଟସ୍ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କହିଥିଲେ, "ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହା ଏକ ଭଲ ୱିକେଟ୍ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ପିଛା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଗତ 5-6 ମ୍ୟାଚ୍ ଧରି ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛୁ ତାହା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଏହାକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଖେଳି ନଥିଲେ, ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ଖେଳି ନଥିଲେ। ବୁମରାହ, ଦୁବେ ଏବଂ ରିଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ।"
