India vs Pakistan: ପାକିସ୍ତାନର ଲଜ୍ୟାଜନକ ପରାଜୟ, ଦୁବାଇରେ ଦିଲ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ
India vs Pakistan: ପାକିସ୍ତାନର ଲଜ୍ୟାଜନକ ପରାଜୟ, ଦୁବାଇରେ ଦିଲ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 14, 2025, 11:17 PM IST

India vs Pakistan: ପାକିସ୍ତାନର ଲଜ୍ୟାଜନକ ପରାଜୟ, ଦୁବାଇରେ ଦିଲ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ

India vs Pakistan, Asia Cup 2025:  ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଦୁବାଇରେ ଦିଲ୍ ଜିତିଛି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ । ୧୨୭ ରନ୍ ର ପିଛା କରି ୧୩୧ ରନ୍ ହାସଲ କରି ମାତ୍ର ୧୫ ଓଭର ୫ ବଲ୍ ରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି । ଜିତିବା ବେଳକୁ ମାତ୍ର ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା ଭାରତ । କୁଲଦୀପ ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ର ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୨୦ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୨୭/୯ ରନ କରିବାକୁ ଦେଇଥିଲା। ଯଦି ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିନଥାନ୍ତେ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟିମ୍ କଷ୍ଟରେ ୧୦୦ ରନ୍ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତା।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ଟସ୍ ଜିତି ଭାରତକୁ ବୋଲିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲା। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ୮ ବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୈମ ଆୟୁବ ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ହାରିସଙ୍କ ୱିକେଟ ପତନ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ଏବଂ ଫଖର ଜମାନ ଇନିଂସ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥିଲା । କୁଲଦୀପ, ଅକ୍ଷର, ବରୁଣ ୬ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ରନ ହାରକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। କୁଲଦୀପ ୪ ଓଭରରେ ୧୮ ରନ ଦେଇ ୩ ୱିକେଟ, ଅକ୍ଷର ୪ ଓଭରରେ ୧୮ ରନ ଦେଇ ୨ ୱିକେଟ ଏବଂ ବରୁଣ ୪ ଓଭରରେ ୨୪ ରନ ଦେଇ ୧ ୱିକେଟ ନେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୁମରାହ ୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ଦଳର ଫିଲଡିଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ।

ଭାରତ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ (ଉଇକେଟକିପର), ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଥିବାବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ରେ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ, ସୈମ ଆୟୁବ, ମହମ୍ମଦ ହାରିସ୍ (ଉଇକେଟକିପର), ଫଖର ଜମାନ, ସଲମାନ ଆଗା (ଅଧିନାୟକ), ହାସନ ନୱାଜ, ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ, ଫହୀମ ଆଶ୍ରଫ୍, ଶାହିନ ଆଫ୍ରିଦି, ସୁଫିଆନ ମୁକିମ୍, ଅବରାର ଅହମ୍ମଦ ଅଛନ୍ତି ।

ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିଥିଲା । ଅଭିଷେକ ଏକ ଝଟକାଦାର ଆରମ୍ଭ କରି ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରେ ଚୌକା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍ ରେ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଶାହିନ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ୧୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତେବେ ୭ ବଲ୍ ରେ ୧୦ ରନ୍ କରିବା ପରେ ଶୁଭମାନ ଗିଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବାରୁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ କୁ ସାମାନ୍ୟ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା । ସେହିପରି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୩୧ ରନ କରିବା ପରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ୧୩ ବଲ୍‌ରେ ୪ ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରି ୩୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଯୋଡ଼ି କ୍ରିଜ୍‌ରେ ଥିବାବେଳେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଜୟର ଅଧା ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। 

