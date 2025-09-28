Advertisement
India vs Pakistan: ଆଜି ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମୁହାଁମୁହିଁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ବିଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଏସିଆ କପ୍ 2025 ପାଇଁ ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ହାଇଭୋଲଟେଜ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ରାତି 8ଟାରେ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ସଲମାନ ଆଗାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତଠାର

Written By  Prabhudatta Moharana|Last Updated: Sep 28, 2025, 11:01 AM IST

India vs Pakistan: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ବିଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଏସିଆ କପ୍ 2025 ପାଇଁ ଶେଷରେ ସେହି ଦିନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ହାଇଭୋଲଟେଜ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ରାତି 8ଟାରେ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ। ସଲମାନ ଆଗାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ପୂର୍ବ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ପରାଜୟ ପ୍ରତିଶୋଧ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ପାକିସ୍ତାନ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅପରାଜିତ ରହି ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବ।  ଟ୍ରଫି ସହିତ ଏହାର ଅଭିଯାନ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତୀୟ ଦଳରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରାଯାଇପାରେ। ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ବାହାର ହେବେ ଏବଂ କେଉଁ ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବେ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।

ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଟି ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ହର୍ଷିତ ଚାରି ଓଭରରେ ୫୪ ରନ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ତାଙ୍କ ସାମିଲକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ପାରମ୍ପାରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ କୋଚ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଅନିଚ୍ଛାରେ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଶିବମ୍ ଦୁବେଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ସାମିଲ କରିପାରନ୍ତି।

ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲର ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ସୁପର ଓଭର ସହିତ ଭାରତ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଦଳ ପରିଚାଳନା ସର୍ବଦା ପରି ପୁଣିଥରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବ। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଷ୍ଟାର ପେସର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଫେରିବେ।

ଭାରତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦଳ
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା,  ଶୁବମନ ଗିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଶିବମ ଦୁବେ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜଶପ୍ରିତ ବୁମରାହ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତି

