Asia Cup 2025 Match Timings: ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏସିଆ କପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବାକୁ ଅଛି। ଏହି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ମ୍ୟାଚ୍ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇର ଦୁବାଇ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଏସିଆ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏବେ ଏସିଆ କପ୍ ର ୧୯ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୧୮ଟି ଅଧ ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦ (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬) ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ୧୮ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ରାତି ୮ଟା (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୧୮.୩୦) ରୁ ଖେଳାଯିବ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରବଳ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଏହି ମାସରେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଅନୁରୋଧ ପରେ ପ୍ରସାରଣକାରୀମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଆବୁଧାବିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୟୁଏଇ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ର ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫.୩୦ ରୁ ଖେଳାଯିବ।
ଏସିଆ କପ୍ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ର ମ୍ୟାଚ୍ ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ର ଦୁଇଟି ସହର ଆବୁ ଧାବି ଏବଂ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଅଛି। ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, UAE ଏବଂ ଓମାନ ଟିମ୍ କୁ ଗ୍ରୁପ-A ରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ଗ୍ରୁପ-B ରେ ହଂକଂ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ଦଳ ଅଛନ୍ତି। ଏଥର ଏସିଆ କପ୍ ର ମ୍ୟାଚ୍ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ