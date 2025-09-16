Asia Cup 2025: ଚିଡ଼ିଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ! ଲାଇଭ୍ ଟିଭିରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି
Asia Cup 2025: ଚିଡ଼ିଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ! ଲାଇଭ୍ ଟିଭିରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି

Mohammad Yousuf Abuses Suryakumar Yadav: ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ପରେ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ୍ ଏକ ଟିଭି ଶୋ’ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Sep 16, 2025, 06:07 PM IST

Mohammad Yousuf On Suryakumar Yadav
Mohammad Yousuf On Suryakumar Yadav: ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇ ନଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ବହୁତ ହଙ୍ଗାମା ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜୋରଦାର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।

ୟୁସୁଫ୍ ଲାଇଭ୍ ଟିଭିରେ ଭାରତର ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାଧା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ନାମ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ନାମରେ ଡାକି ଚାଲିଥିଲେ। ସେହି ଶୋ’ରେ ୟୁସୁଫ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ​​ଯେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ପରେ ପୂର୍ବତନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି କେତେ କ୍ରୋଧିତ ଅଛନ୍ତି।

ଆଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ୟୁସୁଫଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ସେ ଭୁଲ ଢଙ୍ଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନାମ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶୋ’ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ୟୁସୁଫ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ଏବଂ ରେଫରିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଘଟୁଛି।

ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ:

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ ଜିତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ସୁପର-୪ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ସୁପର-୪ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି।

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଦଳ ଯଦି ଗ୍ରୁପ୍ A ରୁ ସୁପର-୪ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ପୁଣି ଥରେ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ରେ ଭାରତର ଦଳ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। 

