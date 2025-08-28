Asia Cup 2025: ଏସିଆ କପ୍ ନିଜ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରି ସାରିଛନ୍ତି ୭ ଦେଶ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଖେଳାଳି କେଉଁ ଦଳରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି?
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2900522
Zee OdishaOdisha Sports

Asia Cup 2025: ଏସିଆ କପ୍ ନିଜ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରି ସାରିଛନ୍ତି ୭ ଦେଶ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଖେଳାଳି କେଉଁ ଦଳରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି?

Asia Cup 2025 All Squad: ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୟୁଏଇରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭ଟି ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ୟୁଏଇ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯିଏ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 28, 2025, 11:24 PM IST

Trending Photos

Asia Cup 2025 All Squad
Asia Cup 2025 All Squad

Asia Cup 2025 All Squad: ୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୟୁଏଇରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭ଟି ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଓମାନ, ୟୁଏଇ ଏବଂ ହଂକଂ ସମେତ ମୋଟ ୮ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୟୁଏଇ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 

ୟୁଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଓମାନ ସହିତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ହଂକଂ ଦଳ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶ ୧୫ ରୁ ୧୭ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଅନେକ ଦେଶ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ ଭାବରେ ଚୟନ କରିଛି।

ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଟିମ୍
ଭାରତ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ଶୁବମନ ଗିଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ତିଲକ ଭର୍ମା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର),  ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ।

Add Zee News as a Preferred Source

ଓମାନ: ଜତିନ୍ଦର ସିଂ (ଅଧିନାୟକ), ବିନାୟକ ଶୁକ୍ଲା, ମହମ୍ମଦ ନାଦିମ, ହମ୍ମଦ ମିର୍ଜା, ଆମୀର କାଲିମ, ସୁଫିଆନ ମହମୁଦ, ଆଶିଷ ଓଡେଡ୍ରା, ଶକିଲ ଅହମ୍ମଦ, ଆର୍ଯ୍ୟନ ବିଶ୍ଟ, ସମୟ ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ, ସୁଫିଆନ ୟୁସୁଫ, ନାଦିମ ଖାନ, ଜିକ୍ରିଆ ଇସଲାମ, ଫୈଜଲ ଶାହ, କରଣ ସୋନାଭାଲେ, ହସେନ ଅଲି ଶାହା ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ଇମ୍ରାନ ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା: ଚାରିଥ ଆସାଲଙ୍କା (ଅଧିନାୟକ), ପୃଥମ୍ ନିସଙ୍କା, କୁସାଲ ମେଣ୍ଡିସ୍, କୁସାଲ ପରେରା, ନୁୱାନିଡୁ ଫର୍ନାଣ୍ଡୋ, କାମିଣ୍ଡୁ ମେଣ୍ଡିସ୍, କାମିଲ ମିଶାରା, ଦାସୁନ୍ ଶାନାକା, ୱାନିଣ୍ଡୁ ହାସରାଙ୍ଗା, ଡୁନିଥ୍ ୱେଲାଲେଜ୍, ଚାମିକା କରୁଣାତ୍ନେ, ମହିଶ ଥିକ୍ଷଣା,ବିନୁରା ଫର୍ନାଣ୍ଡୋ, ନୁୱାନ୍ ତୁଷାରା ଏବଂ ମଥିଶା ପଥିରାନା।

ବାଂଲାଦେଶ: ଲିଟନ୍ ଦାସ (କ୍ୟାପଟେନ୍), ତାନଜିଦ୍ ହାସନ୍, ପରଭେଜ୍ ହୁସେନ୍ ଇମନ୍, ସୈଫ୍ ହାସନ୍, ତାହିଦ୍ ହୃଦୟୋ, ଜେକର ଅଲି ଅନିକ, ଶ୍ୟାମ ହୁସେନ୍, କାଜୀ ନୁରୁଲ ହାସନ ସୋହନ, ଶେକ୍ ମହେଦି ହାସନ, ରିଶଦ ହୁସେନ୍, ନାସୁମ୍ ଅହମ୍ମଦ, ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ, ତାନଜିମ୍ ହାସିନ୍ ସାକିବ, ତସ୍କିନ୍ ଅହମ୍ମଦ, ଶୋରିଫୁଲ୍ ଇସଲାମ, ଶୌଫ ଉଦ୍ଦିନ।

ହଂକଂ: ୟାସିମ ମୁର୍ତାଜା (କ୍ୟାପଟେନ), ବାବର ହାୟତ, ଜିଶାନ ଅଲି, ନିଆଜାକତ ଖାନ ମହମ୍ମଦ, ନାସରୁଲ୍ଲା ରାଣା, ମାର୍ଟିନ କୋଏଟଜୀ, ଅନସୁମାନ ରଥ, କଲହାନ ମାର୍କ ଚାଲୁ, ଆୟୁଷ ଆଶିଷ ଶୁକ୍ଲା, ମହମ୍ମଦ ଆଇଜାଜ ଖାନ, ଅତିକ ଉଲ ରେହମାନ ଇକବାଲ, କିଞ୍ଚିଣ୍ଟ ଶାହ, ଆଦିଲ ମହମ୍ମଦ ଗଜାନଫର ମହମ୍ମଦ, ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦ, ଅନାସ ଖାନ, ଏହସାନ ଖାନ।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ: ରସିଦ ଖାନ (ଅଧିନାୟକ), ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରୁବାଜ, ଇବ୍ରାହିମ ଜାଦ୍ରାନ, ଦାରୁବିଶ ରସୁଲି, ସେଦିକୁଲ୍ଲା ଅଟଲ, ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଓକାଜାକି, କରିମ ଜନତ, ମହମ୍ମଦ ନବୀ, ଗୁଲବାଦ୍ଦିନ ନାଏବ, ଶାରଫୁଦ୍ଦିନ ଆଶ୍ରାଫ, ମହମ୍ମଦ ଇଶାକ, ମୁଜିବ ଉର ରହମାନ, ଆଲ୍ଲାହା ଗଜାନଫର, ନୁର ଅହମ୍ମଦ, ଫାରିକ୍ ଅହମ୍ମଦ ମଲିକ, ନବୀନ ଉଲ ହକ, ଫଜଲହାକ୍ ଫାରୁକି।

ପାକିସ୍ତାନ: ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା (ଅଧିନାୟକ), ଅବ୍ରାର ଅହମ୍ମଦ, ଫହିମ ଆଶ୍ରଫ, ଫଖର ଜମାନ, ହରିସ ରୈଫ, ହାସନ ଅଲି, ହାସନ ନୱାଜ, ହୁସେନ ତଲାଟ, ଖୁସଦିଲ ଶାହା, ମହମ୍ମଦ ହାରିସ, ମହମ୍ମଦ ନୱାଜ, ମହମ୍ମଦ ୱାସିମ ଜର, ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ, ସୟମ ଆୟୁବ, ସଲମାନ ମିର୍ଜା, ଶାହିନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦି, ସୁଫୟାନ ମୋକିମ।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Asia Cup 2025
ଏସିଆ କପ୍ ନିଜ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରି ସାରିଛନ୍ତି ୭ ଦେଶ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଖେଳାଳି କେଉଁ ଦଳରେ ସାମିଲ ଅଛନ
New Music video Re Mana
ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ "ରେ ମନ"
Mohan Bhagwat
୭୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନେବା ଉଚିତ କି? ଭାଗବତ କହିଲେ-'ମୁଁ କେବେ କହିନାହିଁ, ନାଁ ମୁଁ ହେବି'
Bhubaneswar
ଚୋରି କରି ବନ୍ଧା ହେଲେ 'ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର', ଗିରଫ୍ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ
Top 10 news
ରାଜଧାନୀରେ କୁକୁର ଗଣନା କରିବ BMC, ବିହାରରେ ୩ ପାକିସ୍ତାନର ଆତଙ୍କବାଦୀ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
;