Asia Cup Hockey 2025: ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଦମଦାର ବିଜୟଲାଭ କଲା ଭାରତ
Asia Cup Hockey 2025: ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଦମଦାର ବିଜୟଲାଭ କଲା ଭାରତ

ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ୪-୧ରେ ହରାଇଛି ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ । ୨ଟି ଗୋଲ୍‌ ଦେଇଥିବା ଦିଲ୍‌ପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟର୍‌ ଅଫ୍‌ ଦି ମ୍ୟାଚ୍‌ ମିଳିଛି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Sep 07, 2025, 10:08 PM IST

Asia Cup Hockey 2025: ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଦମଦାର ବିଜୟଲାଭ କଲା ଭାରତ

Asia Cup Hockey 2025:  ଏସିଆ କପ୍‌ ହକି ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଦମଦାର ବିଜୟଲାଭ କରିଛି ଭାରତ । ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ୪-୧ରେ ହରାଇଛି ଟିମ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ । ୨ଟି ଗୋଲ୍‌ ଦେଇଥିବା ଦିଲ୍‌ପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟର୍‌ ଅଫ୍‌ ଦି ମ୍ୟାଚ୍‌ ମିଳିଛି ।

ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଓ ଦିଲ୍‌ପ୍ରୀତ ସିଂହଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ନାଁରେ ଏସିଆ କପ୍‌ ହକି ଟାଇଟେଲ୍ ଆସିଛି । ବିଜୟ ସହ ୨୦୨୬ ହକି ବିଶ୍ବକପ୍‌ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

