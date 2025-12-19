Advertisement
India U19 Vs Sri Lanka U19: ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ହରାଇ U19 ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତ, ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭେଟିବ

India U19 won by 8 wkts: ଭାରତ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଆଠ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 19, 2025, 07:09 PM IST

Asia Cup U19 Semi Final 1: ଭାରତ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ର ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଆଠ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ଲଗାତାର ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଦୁବାଇର ଆଇସିସି ଏକାଡେମୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୩୮ ରନ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ବିହାନ ଏବଂ ଆରନଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୨ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା। 

୧୩୯ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରିବାକୁ ଯାଇ ଭାରତ ନିଜର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ କରିଥିଲା। ଓପନର ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ମାତ୍ର ୭ ରନ କରିପାରିଥିଲେ। ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୬ ବଲରୁ ୯ ରନ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିହାନ ଏବଂ ଆରୋନ୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ଓ୍ଵିକେଟ୍ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଡି ଶତକୀୟ ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ।

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା। କିଶନ ସିଂହ ଦୁଲନିଥ ସିଗେରାଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିଥିଲେ। ଦୀପେଶ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନ୍ ଏହାପରେ ବୀରନ ଚାମୁଦିଥାଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିଥିଲେ। କଭିଜା ଗାମାଗେ ଚାରି ବଲରୁ ମାତ୍ର ଦୁଇ ରନ କରିପାରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ବିମଥ ଦିନାସରା ଅଧିନାୟକ ଇନିଂସ ଖେଳି ୨୯ ବଲରୁ ୩୨ ରନ କରିଥିଲେ। କିଥମା ଭିଥାନାପଥିରାଣା ଚାରିଟି ବଲରୁ ସାତ ରନ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଆଡାମ ହିଲମି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ରନ କରିପାରିଥିଲେ। ଚାମିକା ହେନାତିଗାଲା ୩୮ ବଲରୁ ୪୨ ରନ କରିଥିଲେ। ସେଠମିକା ସେନେବିରତ୍ନେ ଇନିଂସର ଶେଷ ବଲରୁ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ୨୨ ବଲରୁ ୩୦ ରନ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯାତ୍ରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ କେବଳ ଚିରପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ପାକିସ୍ତାନ ନୁହଁ ବରଂ ୟୁଏଇ ଓ ମାଲେସିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଭାରତ ୟୁଏଇକୁ ୨୩୪ ରନରେ, ମାଲେସିଆକୁ ୩୧୫ ରନରେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୯୦ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।

Also Read: Sri Lanka T20 World Cup squad: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା, ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନେତୃତ୍ୱ

Also Read: India squad: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳ କେବେ ଘୋଷଣା ହେବ? ଜାଣନ୍ତୁ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ

 

 

