ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ନୁହେଁ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଟେଲରେ ରହିବେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର!

Asian Games 2026: ୨୦୨୬ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଜାପାନ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଯେପରି ପାଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ, ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ନାଗୋୟାରେ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ହୋଟେଲରେ ରହିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ, ବିସିସିଆଇ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯାହା ବହୁ ଆଲୋଚନାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି, ଶୁକ୍ଲା ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଖେଳାଳି ଉଭୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ।
ବିସିସିଆଇ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ହୋଟେଲଟି ପାଞ୍ଚ ତାରକା ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନେ କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ରହଣିର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସମୀକ୍ଷା କରିଛି। ଶୁକ୍ଲା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଟୋକିଓ କିମ୍ବା ଓସାକାରେ ରଖାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନକୁ ବହୁତ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଟୋକିଓ ଏବଂ ଓସାକା ଉଭୟ ନାଗୋୟାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ, ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ନାଗୋୟାରେ ହିଁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା।
ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ଯୁଗ୍ମ-ସେୟାରିଂ କୋଠରୀରେ ରଖାଯିବ ନାହିଁ; ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ କୋଠରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କୋଠରୀ ରହିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ନାଗୋୟାରେ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ ହୋଟେଲ ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ତଥାପି, ଆୟୋଜକମାନେ ସହର ଭିତରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସମଗ୍ର ଦଳ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପରିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସ୍ଥାନର ନିକଟତର ରହିପାରିବେ।
ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିସିସିଆଇ ହୋଟେଲ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ପିଚ୍ ଏବଂ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତିତ। ଏହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆୟୋଜକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ଏସିସି)ର ଏକ ଦଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ପିଚ୍ ଏବଂ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ବିସିସିଆଇ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହି ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ତୋଷଜନକ।
ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସଂଘ (IOA), ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କମିଟି ଏବଂ ଜାପାନ କ୍ରିକେଟ ସଂଘ (JCA) ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଭାରତ ଦୃଢ଼, ପ୍ରାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଶକ୍ତି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଚୟନ କରିଛି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ପୁରୁଷ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, ଯେତେବେଳେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ମହିଳା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରଖାଯାଇଛି।