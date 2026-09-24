Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Odisha Sports
  • /Asian Games 2026: ୧୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ୧୦,୦୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ,ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ଆଥଲେଟ୍ ସୀମା କୁମାରୀ

Asian Games 2026: ୧୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ୧୦,୦୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ,ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ଆଥଲେଟ୍ ସୀମା କୁମାରୀ

Asian Games 2026: ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ସୀମା କୁମାରୀ ରଚିଛନ୍ତି ଇତିହାସ । ସେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଂଯମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମହିଳା ୧୦,୦୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ସୀମା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନିରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ।

Written ByNarmada Behera
Published: Sep 24, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 07:37 PM IST
Asian Games 2026: ୧୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ୧୦,୦୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ,ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ଆଥଲେଟ୍ ସୀମା କୁମାରୀ

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ସମ୍ବଲପୁରରେ ନକଲି ସିମ୍‌ କାରବାର ଠାବ, ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
2
3
4
5