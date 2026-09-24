/Asian Games 2026: ୧୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ୧୦,୦୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ,ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ଆଥଲେଟ୍ ସୀମା କୁମାରୀ

Asian Games 2026: ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟ୍ ସୀମା କୁମାରୀ ରଚିଛନ୍ତି ଇତିହାସ । ସେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଂଯମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମହିଳା ୧୦,୦୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ସୀମା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତିନିରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସେ ୩୨.୫୦.୦୫ ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇ ୧୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡା ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ,ଭାରତ ୨୦୧୦ ହାଙ୍ଗଜୋ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡାରେ ୧୦,୦୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ପ୍ରୀତା ଶ୍ରୀଧରନ ୩୧.୫୦.୪୭ ସମୟ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କବିତା ରାଉତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସୀମା କୁମାରୀ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭାରତର ଷ୍ଟାର ଆଥଲେଟ୍ ସୀମା କୁମାରୀଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ,ସେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଚମ୍ବାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସୀମାଙ୍କ ପିତା ଯେତେବେଳେ ସେ ମାତ୍ର ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସୀମା ଟ୍ରାକରେ ତାଙ୍କର ଗତିକୁ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ। ସୀମା ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ରେଟାରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଦୌଡ଼ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ SAI ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା, ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାଳାର ଏକ ହଷ୍ଟେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସୀମା ପ୍ରଥମେ ବୃତ୍ତିଗତ ତାଲିମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ SAI ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସୀମା କେବେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନଥିଲେ, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
ସୀମାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ
ସୀମା ୧୦,୦୦୦ ମିଟରରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ, ୩୨.୫୦.୫୦ ମିନିଟରେ ଦୌଡ଼ ସମାପ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପଦକ। ସେ ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୫ରେ ୫୦୦୦ ମିଟରରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଏବଂ ଏସୀୟ କ୍ରସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ୨୦୨୪ ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଏବେ, ସୀମା ତାଙ୍କର ଗତିକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୦୨୮ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ପଦକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ସୀମାଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ୧୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ମହିଳା ୧୦,୦୦୦ ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ ଆଣିଦେଇଛି।