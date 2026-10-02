Asian Games: ୪୪ ବର୍ଷ ପରେ ମହିଳା ହକିରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ

Asian Games: ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିୟନ ଚୀନକୁ ୧-୦ ଗୋଲରେ ହରାଇ ୨୦୨୮ ଲସ୍ ଏଞ୍ଜଲେସ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କଲା ଭାରତ । ପ୍ରଥମ କ୍ବାର୍ଟରର ୧୦ମ ମିନିଟରେ ଲାଲେରମସିଆମିଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୧୯୮୨ରେ ମହିଳା ହକିରେ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିଲା ଭାରତ । ୨୦୦ ତମ ମ୍ୟାଚକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କଲେ ଲାଲେରମସିଆମି । ଅନ୍ତିମ ୩ ମିନିଟ ବିନା ଗୋଲକିପର ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଫରୱାର୍ଡରେ ଖେଳିଲା ଚୀନ । ପେନାଲ୍ଟି ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବଞ୍ଚାଇ ମ୍ୟାଚର ହିରୋ ସାଜିଲେ ସବିତା । ଚାମ୍ପିୟନ ଦଳରେ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ମିଡଫିଲ୍ଡର ସୁନେଲିତା ଟପ୍ପୋ ।
୧୯୮୨ ମସିହା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମହିଳା ହକିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର (ଅକ୍ଟୋବର ୨) ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ ଚୀନ୍କୁ ୧-୦ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଗାମୀ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି।
ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୨୦୨୮ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି। ୧୯୮୨ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ମହିଳା ହକିରେ ଏହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଅଧିନାୟିକା ସଲିମା ଟେଟେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଶୁକ୍ରବାର (ଅକ୍ଟୋବର ୨) ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚୀନ୍କୁ ୧-୦ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ହକି ମାନ୍ୟତାରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଚୀନ୍ ଦଳ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
ମ୍ୟାଚ୍ର ୧୦ମ ମିନିଟ୍ରେ ଲାଲରେମସିଆମି ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, ଯାହା ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଥିଲା: ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୭ଟି ବିଜୟ, ୬୯ଟି ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର ଏବଂ ମାତ୍ର ୩ଟି ଗୋଲ୍ ବରଦାସ୍ତ କରିବା। ଅଧିନାୟିକା ସଲିମା ଟେଟେ ଏବଂ କୋଚ୍ ସ୍ଜୋର୍ଡ ମାରିଜ୍ନେଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ସଫଳତା।
ଅତୀତର ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ
ଏସିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ହେବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ଦଳ ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ପୂର୍ବରୁ, ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଚୀନ୍ ଠାରୁ ପରାଜୟ ଭାରତକୁ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ୨୦୨୪ ଦୌଡ଼ରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା। ଏଥର, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଫାଇନାଲ୍ରେ ସେହି ସମାନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଚୀନ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ହିସାବ ସମାଧାନ କରିଛି ଏବଂ ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର କାହାଣୀ ସମ୍ପୂ ଏହା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା; ସେମାନେ ବାକି ତିନୋଟି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଚୀନ୍ର କ୍ରମାଗତ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଭାରତର ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଅଭିଜ୍ଞ ଗୋଲକିପର ସବିତା ପୁନିଆ ସମଗ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର 'ସେଭ୍' (ବଲ୍ ଅଟକାଇବା) ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳକୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଅବଦାନ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୧୬ରେ ପହଞ୍ଚିଲା
ମହିଳା ହକିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିବା ସହିତ, ୨୦୨୬ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୧୬କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଫଳରେ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତର ମୋଟ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ୭୬ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଦିନସାରା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦିନର ଆରମ୍ଭ ମହିଳା ରିକର୍ଭ ତୀରନ୍ଦାଜୀ ଦଳର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜୟ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ବକ୍ସିଂରେ ଲଭଲିନା ବୋର୍ଗୋହାଇନ୍ (ମହିଳା ୭୫ କିଗ୍ରା ବର୍ଗ) ଏବଂ ପରଭୀନ୍ ହୁଡା (୬୫ କିଗ୍ରା ବର୍ଗ) ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ଅଙ୍କୁଶ ପାଙ୍ଗାଲ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ୮୦ କିଗ୍ରା ବକ୍ସିଂ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସୁଜିତ୍ କାଲକାଲ ଫ୍ରିଷ୍ଟାଇଲ୍ କୁସ୍ତିରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।