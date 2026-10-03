Asian Games: ମାଲେସିଆକୁ ୫-୧ରେ ହରାଇ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଲା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ

Asian Games: ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତ । ମାଲେସିଆକୁ ୫-୧ରେ ହରାଇ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ । ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସୱ କରିଛି । ଫାଇନାଲରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରାଙ୍କ ଗୋଲ୍ ହକି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣିଛି । ୫୪ ମିନିଟରେ ଫିଲ୍ଡଗୋଲ୍ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଶିଳାନନ୍ଦ । ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ ଡବଲ୍ ଗୋଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯୁଗରାଜ ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଗୋଲ୍ । ମାଲେସିଆ ପକ୍ଷରୁ ସିଲଭେରିୟସ ଶେଲୋ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ । ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ୨ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି ଅମିତ ରୋହିଦାସ ଓ ଶିଳାନନ୍ଦ ଲାକ୍ରା । ୨୧ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ସହ ପଦକ ତାଲିକାରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛି ଭାରତ ।
ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ୨୦୨୬ରେ ମାଲେସିଆକୁ ୫-୧ରେ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ।
Heartiest congratulations to the Indian Men’s Hockey Team on winning the Gold Medal at the Asian Games 2026 with a commanding 5-1 victory over Malaysia. Their skill, determination and fighting spirit have brought immense pride to the nation.
A proud moment for Indian hockey and… pic.twitter.com/Ous3VtYsVL
— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) October 3, 2026
ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟୀ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ର ପ୍ରତି ସଦସ୍ୟ ପାଇବେ ୧୧ ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର । ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ । କୋଚ୍, ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସାଢ଼େ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, କାଲି ମହିଳା ହକି ଟିମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ।