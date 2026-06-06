Add Zee Business As A Preferred Source
App

ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଟିମ୍ ଘୋଷଣା, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସାମିଲ୍

ଜାପାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଟିମ୍‌ ଘୋଷଣା

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 06, 2026, 03:39 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:39 PM IST
ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଟିମ୍ ଘୋଷଣା, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସାମିଲ୍

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଟିମ୍ ଘୋଷଣା, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସାମିଲ୍
Odia News19 min ago
2
Odisha vigilance1 hr ago
3
Odisha news2 hrs ago
4
Gold rate today2 hrs ago
5
Khan Sir Controversy3 hrs ago