ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ବିସିସିଆଇ) ଶନିବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଜାପାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରେୟସ କ୍ୟାପଟେନ୍, ଅଭିଜ୍ଞ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ସାମିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ । ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟି ଫର୍ମାଟ ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ଓ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି ।
ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଭାରତର ନୂତନ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଖରାପ ବ୍ୟାଟିଂ ଫର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଯାଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆୟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଜୁନ-ଜୁଲାଇରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ, ଏହା ବିସିସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ବିସିସିଆଇ ଶନିବାର ଏକ ଚୟନ କମିଟି ବୈଠକ ସମୟରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଡକାଇଥିଲା। ସେ ଏହି ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ୟୁକେ ଗସ୍ତରୁ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ, ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ଦଳକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାର କିଛି ମାସ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଯାଇଛି।
ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପ-ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି; ସେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସହିତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡାରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଅଛନ୍ତି।
ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଅଜିତ ଆଗରକର କହିଛନ୍ତି, "ଆମକୁ ଦଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେ ୫ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ କାରଣ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ୱିକେଟକିପରଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଇଶାନ ୩ ନମ୍ବରରେ ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ପରେ ଅଧିନାୟକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ନଥିଲେ। ଉପ-ଅଧିନାୟକ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତିଲକଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏହା ହିଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଚାର।"
ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆମେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖିଛୁ। ସେ ଏକ ଦଳ (କେକେଆର)କୁ ଟାଇଟଲ ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ବହୁତ ନିକଟତର ଥିଲେ।" "ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ସେ ଜଣେ 'ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦାବିଦାର' ଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଚକ୍ରକୁ ବିଚାର କରି, ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ ଯେ ଏହା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ଥିଲା। ଶ୍ରେୟସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହାର ଯୋଗ୍ୟ।"
ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଇଶାନ କିଷାନ, ଶିବମ ଦୁବେ, ତିଲକ ବର୍ମା, ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ।
ଏସୀୟ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (କ୍ୟାପଟେନ୍), ବୈବଭ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍, ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍, ଶିବମ୍ ଦୁବେ, ତିଲକ ଭର୍ମା, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଆକ୍ସର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରବି ବିଷ୍ଣୁ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଜରସଦୀପ ସିଂ।