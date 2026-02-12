T20 World Cup: ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ଗୃପ ଶୀର୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ

Advertisement
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ୧୪ତମ ମ୍ୟାଚ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ବୁଧବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୬୭ ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ବିଜୟ ଥିଲା। ୨୦୧୦ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବ୍ରିଜଟାଉନରେ ଅନୁଷ୍ଠ

Feb 12, 2026, 12:16 PM IST

T20 World Cup: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ୧୪ତମ ମ୍ୟାଚ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ବୁଧବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୬୭ ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ରନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ବିଜୟ ଥିଲା।

୨୦୧୦ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବ୍ରିଜଟାଉନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ୮୧ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ସେହି ବର୍ଷ ବ୍ରିଜଟାଉନରେ ସମାନ ପଡ଼ିଆରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୪୯ ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୨ ରେ ଦଳ ବ୍ରିସବେନରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୪୨ ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ୩୯ ରନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା।

ବୁଧବାର ଦିନ ଆର. ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ୬ ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ୧୮୨ ରନ କରିଥିଲା। କାମେରୁନ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଜୋଶ ଇଙ୍ଗଲିସ୍ ୨୩ ବଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୪୯ ରନର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଦଳ ପାଇଁ ଇଙ୍ଗଲିସ୍ ୩୭ ରନ୍ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ୧୧ ବଲରେ ୩ ଚୌକା ମାରି ୨୧ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶ, ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ଙ୍କ ସହିତ ପଞ୍ଚମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୪୪ ବଲ୍ ରେ ୬୧ ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ଦଳକୁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ ୨୯ ବଲ୍ ରେ ୪୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ରେନଶ ୩୭ ରନ୍ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳ ପାଇଁ ମାର୍କ ଆଡାୟର ସର୍ବାଧିକ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଜବାବରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ୧୬.୫ ଓଭରରେ ୧୧୫ ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଜର୍ଜ ଡକରେଲ୍ ୨୯ ବଲ୍ ରେ ୪୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଲରେନ୍ ଟକର ୨୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ନାଥନ୍ ଏଲିସ୍ ୧୨ ରନ୍ ଦେଇ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆଡାମ୍ ଜାମ୍ପା ୨୩ ରନ୍ ଦେଇ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ କୁହ୍ନେମାନ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ପଏଣ୍ଟ୍ ଟେବୁଲ୍‌ର ଶୀର୍ଷକୁ ଉଠିଛି। ଦେଶ ଫେବୃଆରୀ ୧୩ରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।

Prabhudatta Moharana

