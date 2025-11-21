IND A vs BAN A: ସୁପର ଓଭରରେ ବିଜୟୀ ହେଲା ବାଂଲାଦେଶ, ଭାଙ୍ଗିଲା ଭାରତର ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଟାଇଟାଲ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ

Bangladesh A vs India A: ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଖରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ସୁପର ଓଭରରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଏବଂ ରମନଦୀପ ସିଂହ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଠାଯାଇ ନଥିଲା।
IND A vs BAN A Highlights: ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଏ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବାଂଲାଦେଶ ଏ ଦଳ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏସିଆ କପର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉତ୍ତେଜନାର ସମସ୍ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଫଳାଫଳ ସୁପର ଓଭରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ହବିବୁର ରହମାନଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ଏସ୍ ଏମ୍ ମହାରବଙ୍କ ୧୮ ବଲ୍ ରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଏବଂ ଛଅ ଛକା ସହାୟତାରେ ୪୮ ରନ୍ ର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଆଧାରରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୪ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଭାରତର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଦଳ ଲଗାତାର ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଚାଲିଥିଲା।
ଶେଷ ବଲ୍ ରେ ଭାରତକୁ ଚାରି ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏବଂ ହର୍ଷ ଦୁବେ ଏକ ସଟ୍ ମାରିଥିଲେ ଯାହା ଉପରେ ଭାରତ ଦୁଇ ରନ୍ ଚୋରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ଏ ଦଳ ସହଜରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥୁଲା କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ୱିକେଟକିପର ଆକବର ଅଲି ରନ ଆଉଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବଲକୁ ଷ୍ଟମ୍ପ ଆଡକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ବଲଟି ଷ୍ଟମ୍ପକୁ ଛାଡ଼ି ଅଫ୍ ସାଇଡ୍ ଆଡକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ହର୍ଷ ଏବଂ ନେହାଲ ୱାଧେରା ତିନି ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହିପରି ୨୦ ଓଭର ଶେଷ ହେବା ପରେ ଭାରତର ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ଛଅ ୱିକେଟରେ ୧୯୪ ରନ୍ ହୋଇଗଲା। ବାଂଲାଦେଶ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ସୁପର ଓଭର ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଲା।
ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଖରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ସୁପର ଓଭରରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଏବଂ ରମନଦୀପ ସିଂହ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଠାଯାଇ ନଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ରିପନ ଆସିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ବଲ୍ ରେ ଜିତେଶଙ୍କୁ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ଏହିପରି ଭାରତ ସୁପର ଓଭରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛଅଟି ବଲ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରି ନଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶକୁ ସୁପର ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ୟାସିର ଅଲି ସୁୟଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ବୋଲିଂରେ ଏକ ବଡ଼ ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ରମନଦୀପ ବାଉଣ୍ଡରୀରେ ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶ ଏହି ପରି ନିଜର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ଆକବର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସୁୟଶ ଏକ ୱାଇଡ୍ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା।