ବିଦା ହେଲେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନଜମୁଲ ହସନ

ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (BPL)ରେ ଏକ ବଡ଼ ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତମିମ୍ ଇକବାଲ୍ ବିବାଦକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶ ଖେଳାଳିମାନେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେବାରୁ BCB କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି।
Cricket News: ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନଜମୁଲ ହସନଙ୍କୁ ବିଦା କଲେ BCB ସଭାପତି । ନଜମୁଲଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତି ଦେଇଛି BCB । ପୂର୍ବରୁ ନଜମୁଲଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ BPLରୁ ଓହରିଥିଲେ ବାଂଲାଦେଶ ଖେଳାଳି । ବିଶ୍ବକପରୁ ଓହରିଲେ ବୋର୍ଡର ନୁହେଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ କ୍ଷତି ବୟାନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ।
ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (BPL)ରେ ଏକ ବଡ଼ ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତମିମ୍ ଇକବାଲ୍ ବିବାଦକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶ ଖେଳାଳିମାନେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେବାରୁ BCB କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନଜମୁଲ୍ ଇସଲାମଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରି BCB ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖ ପାଇଁ BPL ସୂଚୀ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଚାଟୋଗ୍ରାମ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ନୋଆଖାଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଖେଳାଳିମାନେ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ। ଟସ୍ ପରେ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା।
ବୋର୍ଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏମ. ନାଜମୁଲ୍ ଇସଲାମଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟକଟର ଧମକକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟର କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ (CWAB)। ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ଉପରେ ବିତର୍କ ସମେତ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିବାଦ ଆସିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନାଜମୁଲଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ଏହି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ଡ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା "କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା" ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ କୁହାଯିବା ଉଚିତ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ବାଂଲାଦେଶ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ତେବେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।
CWAB ସଭାପତି ମହମ୍ମଦ ମିଥୁନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ "କ୍ରିକେଟ୍ ଭାଇଚାରାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି।" ସେ ଏକ ଚରମବାଣୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି: ଗୁରୁବାର ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଖେଳାଳିମାନେ BPL ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା, ଏବଂ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଦଳ ଭେନ୍ୟୁରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା, ଏବଂ CWAB ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଆଲୋଚନାର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସମୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ।
ବହୁ ଦଳର ନେତା ବର୍ଜନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏକତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ତାଲିକାରେ ଅଧିନାୟକ ନାଜମୁଲ ହୋସେନ ଶାଣ୍ଟୋ, ମେହେଦି ହାସନ ମିରାଜ, ମହେଦି ହାସନ ଏବଂ ମିଥୁନ ସାମିଲ ଥିଲେ। ନୋଆଖାଲି ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଖାଲେଦ ମହମୁଦ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଜାନୁଆରୀ ୧୫ ରେ ଦୁଇଟି BPL ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଯଦି ବିବାଦ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟତୀତ ବଢ଼ିଯାଏ, ତେବେ ବିପଦ ଏକ ବଡ଼ ବନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, BCB ବୋର୍ଡ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରେଖା ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଏବଂ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।
ବିପିଏଲ୍ ଜାରି ରଖିବାକୁ ବୋର୍ଡ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା, କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶୀଦାର ବୋଲି କହିଥିଲା। ତଥାପି, ବର୍ଜନ ଏକ ଗଭୀର ଫାଟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବୋର୍ଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟଭାଗରେ କ୍ଷତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିସିବି ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଖେଳାଳି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ବୈଠକ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମତକୁ ଆହୁରି କଠିନ କରିଥିଲା।
